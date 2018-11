Robyne et Andrei ont mangé de la pâtée pour chien durant leur baptême: "Chaque activité est pensée afin d'avoir un but, un sens" (vidéo)

Chaque année, de nombreux étudiants décident de participer aux activités liées au baptême. Folklore, valeurs, cercle d’amis qui s’élargit,... La plupart des baptisés semblent enchantés. Mais il y a quelques jours, les autorités de l'Université de Louvain ont décidé de fermer un cercle. "C'est pas tous les jours dimanche" donne la parole à des étudiants baptisés qui défendent ce folklore et d'autres qui regrettent d'avoir vécu des situations très dégradantes.

Que s’est-il passé à la Maison des Athlètes Francophones (MAF), qui rassemble des étudiants en kinésithérapie et en éducation physique? On parle de débordements qui se seraient produits lors des activités de bleusailles et de baptême. Coups, gifles et attentat à la pudeur, les accusations sont lourdes et l'UCL a décidé de fermer le cercle.

Quelles sont les limites du baptême? Qui les définit? Certains comités autorisent la nudité, les gifles, l’alcool en bleusailles… d’autres pas. Les dérives sont-elles courantes, sous le prétexte que c’est un jeu?

"On oublie parfois de dire que chaque activité est pensée afin d'avoir un but, un sens", souligne Robyne, étudiante en droit et baptisée au cercle IESCA de Montignies-sur-Sambre.





Quel est le sens de manger de la nourriture pour chiens?

"Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué de répondre. Mais après coup, on essaye de prôner l'entraide", répond l'étudiante. "Quand on demande à un bleu ou une bleuette de manger de la pâtée pour chiens, ce n'est pas l'acte de manger qui est important. C'est le fait de voir que tous les co-bleus qui se trouvent à côté du bleu face à la pâtée sont d'accord de manger pour aider la personne. C'est l'entraide qui est quand même mise en avant durant tout le temps de la bleusaille".

"En quoi le fait que les autres vous aident à manger des croquettes pour chien vous aide, vous forme?", insiste Christophe Deborsu, qui souhaite comprendre.

"On prône le fait qu'on est pas seuls, que pour avancer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut s'entraider un maximum. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on mange, ce sont les valeurs qu'on veut véhiculer à travers le baptême".



"Il y a des valeurs, un objectif derrière"

"Chaque activité est pensée et réfléchie par les comitards", ajoute Andrei, baptisé au Cercle de Médecine de l’ULB et ancien président Jeunes MR Molenbeek. "Quand on fait manger des croquettes ou de la pâtée pour chiens, il y a des valeurs, un objectif derrière. Tout ce qui se passe a une raison, les dérives qui peuvent exister, c'est encore autre chose."