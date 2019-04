Rouler vite: combien de temps gagnez-vous vraiment en faisant du 130 plutôt que du 120?

La vitesse excessive est à l'origine de 30% des accidents mortels sur nos routes. Rouler plus vite et ne pas respecter les limitations pour quoi faire ? Pour gagner du temps ? C'est une fausse bonne idée. Imaginons que vous rouliez sur l'autoroute à 130 km/h au lieu de 120, combien de temps pensez-vous gagner sur une distance de 20km ? Notre journaliste Gautier Falque a posé la question à des badauds en rue. "5 ou 10 minutes" répond une dame interrogée. "5 minutes" estime un homme questionné. "3 minutes", pense un jeune. "Trois fois rien", croit une autre passante. Le gain de temps est en fait de moins d'une minute. Conclusion: rouler vite pour gagner du temps "n'en vaut pas la peine", constate une dame après avoir entendu la réponse exacte.

Outre le danger d'accident pour le conducteur en excès de vitesse, il faut évidemment compter aussi avec le danger qu'il crée pour les autres conducteurs et plus généralement le stress qu'une haute vitesse engendre chez ceux-ci, souligne Pierre-Laurent Fassin, le porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière.

Rouler à une allure modérée présente de nombreux avantages qui viennent s'ajouter à un surcroit de sécurité.

- Confort visuel

- Plus écologique et économique car on consomme moins de carburant

- Trafic plus fluide