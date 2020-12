Rouverts, les commerces demandent l'assouplissement de certaines règles: "La première chose serait de pouvoir faire son shopping à deux"

C'est le premier week-end de réouverture pour les commerces depuis la levée de certaines restrictions. Malgré les règles sanitaires, les clients ont répondu présents notamment pour effectuer leurs achats de fin d’année. Ces courses doivent cependant être effectuées seul, compte tenu des mesures en vigueur. Aujourd'hui, le secteur demande un assouplissement.

"La première chose serait de pouvoir faire son shopping à deux. À l'heure actuelle, c'est possible sur certains types d'achats tels que l'achat d'une cuisine. On demande que ce soit possible pour n'importe quel type d'achat", éclaire Olivier Mauen, chargé de communication pour le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).

Face à l’afflux de clients dans certaines zones très fréquentées, il faut assurer la sécurité et le respect des normes sanitaires. Ceci n'est pas toujours facile à gérer pour les commerçants. "Par rapport à la gestion à l'extérieur des bâtiments, on demande que ce ne soit pas aux commerçants de devoir faire la police. À l'intérieur, c'est de leur responsabilité mais à l'extérieur, ça doit rester de la responsabilité des communes et a fortiori, de la police", souligne Olivier Mauen.

Si certains travaillent, d’autres doivent encore patienter. Pour beaucoup, cette situation devient intenable. "Les commerçants sont contents de revoir leurs clients. Nous demandons que les métiers de contacts comme les coiffeurs, les fitness puissent rouvrir aussi. C'est quelque chose qui est important pour les consommateurs, pour leur bien-être", insiste Sophie Heuskin, conseillère économie à l'UCM.

D’après la loi, les commerçants peuvent ouvrir le dimanche 6 fois par an. Augmenter ce chiffre pour l'année 2021 sera probablement l'une des prochaines revendications.

