RTL INFO à la rencontre des métiers pénibles: Romuald nous dévoile les coulisses de son métier de pompier (vidéo)

Ce sera l'un des dossiers chauds du prochain gouvernement: la liste des métiers pénibles liée à la réforme des retraites.

Tout a commencé il y a 4 ans: le gouvernement a repoussé l’âge de la retraite à 67 ans pour 2030. Le dossier pénibilité des métiers a été ouvert en même temps. Ceux qui exercent des métiers reconnus comme pénibles pourront prendre leur retraite plus tôt ou continuer à travailler et toucher une pension plus conséquente. Un accord a été touché pour le secteur public, mais ça coince dans le secteur privé.

Pour mieux comprendre la pénibilité de ces métiers, RTL INFO est parti à la rencontre de certains de ces travailleurs. Nous commençons ce jeudi par les pompiers professionnels. Ceux qui participent directement à la lutte contre le feu présentent le degré de pénibilité le plus élevé: le facteur 4.

Au menu: de longues journées, une solide dose de stress, de l'adrénaline, et beaucoup d'émotion. Exemple avec Romuald à Sambreville.