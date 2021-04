Avec la crise Covid, le marché immobilier connaît un nouveau boum. Pour accroître vos chances de vendre votre maison ou votre appartement, le home staging est une technique qui se répand de plus en plus et qui semble assez efficace. En français, on parle de valorisation immobilière.

Il s'agit de mettre rapidement en valeur son logement pour le vendre. Il n'y a pas de seconde chance de créer une bonne première impression… Et cet adage de commercial vaut également dans l’immobilier. Selon les experts, cités dans un article du site Immoweb, il suffirait pour un acheteur potentiel d’un bien immobilier de 90 secondes pour avancer très loin dans sa décision d’acheter un bien dont il connait le prix. Vous pouvez comparer cela à un coup de foudre.

Cette pratique vient des États-Unis et ce n’est pas récent puisque son inventeur a lancé ce business en 1972 déjà. Mais le phénomène n’est arrivé chez nous que dans les années 2007 – 2008 grâce à des émissions de télévision. Et c’est devenu une pratique courante.

Comment est-ce que cela fonctionne concrètement?

Tout simplement à cibler dans votre bien immobilier une série de petits travaux, de rafraîchissements à appliquer, une série de petits principes, à moindre coût, sans gros travaux de rénovation, pour lui donner un aspect neuf et convivial pour le plus grand nombre. Tout simplement parce qu’un acheteur potentiel se projettera en effet plus rapidement dans un bien éclatant.

Est-ce que cela marche, est-ce que cela vaut la peine de faire ces petits investissements?

Le principe fonctionne. Le Home Staging a fait l’objet d’une étude scientifique aux Etats-Unis. Et il existe effectivement une série de principes et d’actions que vous pouvez prendre pour augmenter l’attrait de votre bien. Le tout étant de bien calculer leurs coûts par rapport à la plus-value et au prix fixé.

Quelques conseils pour réussir un Home Staging?

Nettoyez, c’est évident. Dépersonnalisez votre intérieur l’est moins à priori. Votre objectif est que votre bien immobilier puisse correspondre au plus grand nombre d’acheteurs. Retirez donc les effets personnels. Essayer de présenter un ensemble harmonieux, par exemple en éliminant les meubles dépareillés. Optez pour des tons et une décoration sobres. Corrigez tous les petits défauts. Immoweb cite par exemple, la boîte aux lettres bancale, la peinture écaillée, les trous à reboucher…

Autre conseil d’Immoweb : créer une sensation d’espace en retirant les meubles ou décorations superflus. Les acheteurs potentiels doivent pouvoir circuler facilement. Ouvrez les rideaux pour laisser entrer la lumière naturelle.