VACANCES: combien de temps dois-je attendre le remboursement d'un voyage annulé à cause du coronavirus?

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

Dès que le SPF (Service Public Fédéral) des Affaires Etrangères publie un avis négatif, les organisateurs de voyages annulent en principe tous les voyages prévus vers la destination concernée. Aucun opérateur ne voudrait en effet compromettre la sécurité de ses clients.

Si le tour opérateur annule le voyage, vous recevrez, quand c’est possible, une proposition plus ou moins similaire (destination différente, date de départ différente…). Si cette proposition ne vous intéresse pas, vous avec normalement droit à un remboursement.

Mais comme le secteur du voyage est particulièrement touché par la crise du corona, le gouvernement a décidé que tous les voyages annulés dans ce contexte ne doivent pas être remboursés immédiatement. Pour l’instant, le consommateur doit se contenter d'un bon de valeur (voucher) et ne peut demander le remboursement qu'après un an. Le voyagiste dispose alors de 6 mois pour rembourser.