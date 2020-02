RTL INFO présente VOS QUESTIONS sur le coronavirus à un médecin: voici ses réponses (vidéo)

Depuis son apparition, on a entendu de nombreuses choses sur le covid-19, également appelé coronavirus. Via notre bouton orange Alertez-nous ou sur Facebook, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des questions sur le virus. Nous les avons présentées à un médecin pour y répondre.

Comme le virus de la grippe

Le coronavirus est comparable à tous les autres virus respiratoires comme la grippe, avec les mêmes symptômes: toux, fièvre et mal de gorge.

"Il se communique par des goutelettes qu'on recrache, même dans une discussion courante, ou a fortiori si on éternue. Egalement par les surfaces de contact", explique Elie Cogan, médecin du service de médecine interne au Chirec (site Delta).

Comment éviter d'être contaminé?

Autre question posée par de nombreux internautes: comment éviter d’attraper ce virus et surtout faut-il prendre certaines précautions?

"Il est recommandé de ne pas tousser ni éternuer sans protection particulière. Dans l'autre sens, comme dans les épidémies de grippe ou d'autres virus respiratoires, il est bon de ne pas se retrouver dans des atmosphères confinés", indique Elie Cogan.

Comment guérit-on?

Beaucoup craignent également de ne pas pouvoir en guérir. Selon le professeur Cogan, Dans plus de 80% des cas les personnes se sentent mal durant une grosse semaine, mais le virus guérit tout seul.

"Le problème qui est posé ici, c'est que 10 à 15% sont des situations plus graves qui nécessiteront des hospitalisations, et dans environ 5% des situations on se retrouvera aux soins intensifs avec des soins supportifs importants face à un problème de pneumonie grave", explique Elie Cogan.

La Belgique bientôt touchée?

Autre interrogation fréquente: le coronavirus arrivera-t-il en Belgique? Voici la réaction du docteur Cogan: "Il est clair que des sujets qui proviennent de régions où le virus existait déjà de façon relativement épidémique sont susceptibles de revenir en Belgique et puis de contaminer leur entourage".

Selon le professeur, on estime qu’une personne contaminée par ce virus va en contaminer 3 à 4 autour d’elle.

Et les animaux de compagnie?

Nos animaux de compagnie, chiens, chats et autres, peuvent-ils être touchés par le coronavirus? "Au même titre que vous n'avez pas entendu qu'il fallait vacciner votre chat ou votre chien contre la grippe, il n'y a pas de raison de penser qu'on pourra transmettre ce virus à un animal de compagnie", explique Elie Cogan.