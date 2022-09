Ce mardi, "RTL répond à vos questions" se penche sur une question qui divise. Elle oppose locataires et propriétaires ! Mon propriétaire a-t-il le droit de m'interdire d'avoir un animal de compagnie ?

La réponse est oui. Il a le droit, et cela doit être inscrit sur le contrat de bail, mais dans des proportions raisonnables.

Posséder un poisson rouge dans son bocal, ce n'est pas la même chose qu'un chien un peu excité qui abîme le logement, ou qu'une vingtaine de chats dans un tout petit studio.

Le propriétaire peut interdire les animaux, s'il estime qu'il y a un vrai risque de nuisances, ou de dégâts, mais il ne peut pas empêcher à une personne malvoyante d'avoir un chien...

Que se passe-t-il si mon propriétaire me prend en flagrant délit ?

Si mon propriétaire constate que j'ai, effectivement, gardé mon animal, il a le droit de porter plainte. Dans ce cas, les deux partis se retrouveront devant le juge de paix.

Et là, c'est vrai que ça se joue un peu au cas par cas. Le juge va évaluer le gabarit de l'animal et n'accordera pas le même traitement entre un pitbull et un canari.

Un autre facteur pris en compte sera le type de logement : studio, ou maison avec jardin... ça change tout !

Mais cela ne veut pas dire que le juge donnera d'office raison au propriétaire. Certains juges ont déjà balayé l'interdiction, car selon eux, elle portait atteinte à la vie privée et familiale du locataire.



Le juge peut tout de même décider de sanctionner le locataire en lui demandant de ne pas garder, par exemple, ses 26 chats, ou de trouver des solutions pour le chien qui aboie 24h/24.

L'objectif poursuivi sera de réduire les dégâts et les nuisances.

Mais sachez tout de même, que c'est rare que le bail de ce locataire soit résilié.