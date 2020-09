RTL renonce à l'aide publique

En juin dernier, RTL et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’accordaient sur un même principe: la nécessité d’assurer le maintien du pluralisme de l’information dans le paysage audiovisuel en Fédération Wallonie Bruxelles, malgré les pertes financières drastiques accusées par RTL en raison de la crise sanitaire du Covid-19, ainsi que ses conséquences sociales et économiques.

Un soutien était envisagé à travers un mécanisme d’aide d’état à soumettre à l’approbation de l’Europe dans le contexte spécifique de la pandémie.

Il devait ensuite être formalisé dans un protocole déterminant de manière équilibrée les obligations de chacune des parties et leurs modalités d’exécution.

Ainsi, à charge du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’octroyer à RTL une aide financière ponctuelle consistant en une juste compensation liée à la chute dramatique de ses recettes publicitaires.

Pour sa part, RTL s’engageait, entre autres, à préserver avec une rédaction forte et indépendante, ses programmes d’information à 13 Heures et à 19 Heures, son émission de débat dominicale, ainsi que sa couverture extensive des élections.

Depuis le mois d’août, les signes d’une reprise économique tendent à faire disparaître une des raisons de l’accord de principe. En effet, contrairement aux prévisions, la situation financière dramatique de RTL ne semble pas s’être installée dans la durée.

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de RTL Belgium SA a décidé ce vendredi 18 septembre de renoncer à l’aide du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de là, au projet dans son ensemble.

Même si la situation économique de RTL a été meurtrie par la crise, sa volonté d’offrir une information pluraliste de qualité demeure intacte.

RTL poursuivra donc, sous licence luxembourgeoise, son engagement auprès de tous les belges francophones de les informer et de les divertir comme elle le fait depuis toujours.

Elle le fera avec plus de conviction encore, forte de ce lien social puissant et durable qu’elle a tissé avec les téléspectateurs, auditeurs et internautes et entre eux, pendant toute la période de confinement.