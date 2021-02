Ruée vers la Côte: Ostende dit stop face à l'affluence, le retour en train se "passe bien" selon la SNCB

En milieu d'après-midi ce samedi, le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein, a appelé les gens à ne plus venir dans sa ville face à la trop grande affluence actuelle. "La fréquentation est forte dans les rues commerçantes et sur la digue. C'est gérable mais il ne faut pas que d'autres personnes viennent s'ajouter", a déclaré le bourgmestre. "Les parkings sont remplis et il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas une bonne idée de se rendre tous à Ostende pour le moment", a souligné le chef de corps Philip Caestecker.

Afflux important mais situation gérable

Le baromètre d'affluence à la Côte enregistrait samedi une fréquentation importante à Coxyde, Nieuport, Le Coq, Blankenberge et Knokke-Heist. Mais la situation y est restée gérable. A Blankenberge, la rue commerçante a cependant dû être fermée durant quelques minutes en matinée en raison de l'arrivée d'un train rempli de passagers. "Le train roulait à 95% de sa capacité. C'était en fait trop, et nous avons donc dû intervenir pendant quelques minutes. Tous les autres trains devraient fonctionner à 40% de leur capacité. Les foules restent tout de même gérables et les gens adhèrent clairement aux règles", a pour sa part indiqué la bourgmestre, Daphné Dumery.

Le plan de congestion déclenché par la SNCB

Dès la matinée, les gares et les trains se sont remplis en direction de la Côte un peu partout en Belgique. La météo clémente a motivé de nombreuses personnes à rejoindre le littoral. Résultat, le plan de congestion a été enclenché par la SNCB, d'après HLN. Les voyageurs ont été comptés sur le quai avant d'être embarqués afin de respecter les mesures sanitaires. Les gares de Bruxelles, Louvain, Gand et Bruges ont été concernées.

A l'arrivée, à la gare d'Ostende par exemple, les premiers touristes d'un jour décrivent leur trajet à notre équipe sur place: "Il y avait beaucoup de monde, on a eu du mal à s’asseoir. On était assis par terre, dans les escaliers. Il y avait vraiment beaucoup de monde", explique une habitante de Braine-l'Alleud. D'autres s'estiment plus chanceux: "En fait, ça allait. On avait des places pour 4. Après, il y avait beaucoup de gens mais on est de Leuven, donc on y était assez vite", ajoute une fille venue de Leuven.

Sur twitter, des personne s'indignent de la gestion matinale de la SNCB:

Retour sous contrôle le soir

Le retour en train des touristes d'un jour se passe bien, a fait savoir la SNCB samedi soir. Comme en matinée, la compagnie ferroviaire a déployé trois trains supplémentaires, prêts à gérer l'afflux de touristes qui avaient décidé de profiter du beau temps. L'affluence ne concernait pas uniquement la Côte, mais aussi Anvers et l'Ardenne.

La société des chemins de fer sur le qui-vive

Pour tout le week-end, la SNCB a prévu 10 trains en stand-by en plusieurs endroits stratégiques. Ceux-ci peuvent être mobilisés rapidement en cas de forte affluence. La SNCB est également en contact avec les polices locale et fédérale. Des agents de sécurité sont par ailleurs déployés dans les gares pour répartir le plus possible les passagers lorsqu'il y a trop de monde. Ces mesures ont fonctionné, selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. "Dans l'ensemble, cela s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs", a-t-il déclaré. La compagnie ferroviaire continue cependant de conseiller aux voyageurs de consulter l'application SNCB avant le départ. Celle-ci renseigne sur le degré d'occupation des trains.