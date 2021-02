Ruée vers la Côte: des gares et des quais bondés

Les gares et les trains se remplissaient ce samedi matin en direction de la Côte un peu partout en Belgique. La météo clémente a motivé de nombreuses personnes a rejoindre le littoral. Résultat, le plan de congestion a été enclenché par la SNCB d'après HLN. Les voyageurs sont comptés sur le quai avant d'être embarqués afin de respecter les mesures sanitaires. Les gares de Bruxelles, Louvain, Gand et Bruges sont concernées.

Vendredi, la SNCB avait annoncé qu'elle gardait 10 trains en réserve pour faire face samedi et dimanche à une éventuelle affluence des voyageurs. Il y a donc de fortes chances pour que ces trains supplémentaires soient mis en action. Outre ses propres agents de sécurité, la SNCB est en contact avec les polices locales et fédérale pour accueillir et répartir au mieux le nombre de passagers. "Il se peut que l'on demande aux voyageurs d'attendre le train suivant. Nous conseillons vivement aux voyageurs de consulter l'application de la SNCB, la fréquentation y est précisée", a indiqué vendredi M. Temmerman, porte-parole de la société belge des chemins de fer.

Assis par terre

A l'arrivée, à la gare d'Ostende par exemple, les premiers touristes d'un jour décrivent leur trajet à notre équipe sur place: "Il y avait beaucoup de monde, on a eu du mal à s’asseoir. On était assis par terre, dans les escaliers. Il y avait vraiment beaucoup de monde", explique une habitante de Braine-l'Alleud. D'autres s'estiment plus chanceux: "En fait, ça allait. On avait des places pour 4. Après, il y avait beaucoup de gens mais on est de Leuven, donc on y était assez vite", ajoute une fille venue de Leuven.

Sur twitter, des personne s'indignent de la gestion matinale de la SNCB: