Rush cadeaux de dernière minute: "On a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres"

Il ne reste plus que quelques heures avant le réveillon de Noël. Bien qu’il ne ressemblera à un aucun autre, ce matin c’était tout de même la traditionnelle course aux derniers cadeaux, notamment à Charleroi.

La vitrine de cette bijouterie est aujourd’hui très convoitée. Les clients, essentiellement des messieurs, sont à la recherche du cadeau qui fera plaisir ce soir au pied du sapin. C’est l’ultime ligne droite pour les achats de dernière minute et pour trouver son bonheur.

"Je fais un petit peu le tour, raconte un client. Je suis étonné, il n’y a pas énormément de gens pour l’instant. C’est vraiment un achat de dernière minute. J’ai déjà fait plusieurs fois le tour, et je pense qu’ici je vais trouver." "Vraiment dernière minute, explique un autre. C’est la folie toute la semaine donc voilà."

A l’intérieur de la bijouterie, c’est Gwendoline et ses collègues qui gèrent les achats et les emballages cadeau. "C’est une grosse journée, détaille-t-elle. C’est vrai que par rapport à l’année passée, les gens ont pris un peu d’avance sur les cadeaux. Ils sont venus la semaine passée, les jours précédents, dimanche on était ouvert également. Ici, c’est les petits cadeaux de dernières minutes, le petit cadeau qui manque. On a oublié belle-maman, la belle-sœur…"

Vraisemblablement la situation actuelle ne décourage pas les belges à faire des cadeaux. Au contraire. "On compense plus je pense, explique une cliente. On a envie de donner plus puisque l’absence est vraiment très prononcée. Du coup, les cadeaux sont beaucoup plus gros, plus conséquents." "Je pense que c’est un petit peu différent. On a envie de se faire plaisir, et de faire plaisir aux autres."

Selon Alain Gysens, président de l’association des commerçant, le nombre de cadeau reste le même. "Je crois que les gens ont trouvé des petits systèmes. On a beaucoup de clients qui nous disent que ce soir, ils vont aller déposer sur les appuis de fenêtre de la famille et qu’ils vont se faire un WhatsApp. Je crois que les gens ont envie quand même de faire la fête, mais ils vont le faire de façon raisonnable."

Ici dans la galerie commerçante de Ville 2 la capacité maximale est de 2800 visiteurs au même moment. Après la journée d’aujourd’hui un nouveau rush est attendu pour le nouvel an.