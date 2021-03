Rush dans les magasins dits "non-essentiels" avant la mise en place du système de rendez-vous: "J'ai préféré me prémunir et venir"

Les magasins dits "non-essentiels" ne seront plus accessibles librement dès demain, mais ils resteront accessibles sur rendez-vous. Depuis mercredi, de nombreux clients se précipitent dans les boutiques, avant ce changement.

Des clients profitent de la dernière journée sans rendez-vous dans les magasins dits "non-essentiels". Des files se sont créées avant même l'ouverture de certains commerces. "On va regarder pour notre petit-fils de deux mois, trouver un tapis d'éveil ou quoi donc on va profiter avant d'être confinés", confie une cliente devant un magasin de jouet. "Ca commence à devenir vraiment emmerdant ce que le gouvernement fait. Je m'adresse au gouvernement: qu'il arrête de jouer avec les pieds des gens", rétorque un autre.

Depuis mercredi, ce magasin de jouet constate qu'il y a deux à trois fois plus de clients avec des caddies bien plus remplis qu'habituellement. "On sent vraiment que les gens sont un peu stressés et se demandent un peu comment ça va se passer à partir de demain dont donc effectivement on a un rush dans les magasins depuis mercredi tout simplement", explique Xavier Lebon, responsable du magasin.

Cet après-midi, le site du magasin permettra de s'inscrire en ligne pour un rendez-vous mais les clients préféraient tout de même venir aujourd'hui. "Je préfère venir parce que je ne sais pas si ce magasin va fonctionner avec des rendez-vous parce qu'à mon avis, ce ne sera pas très rentable pour eux de fonctionner comme ça et puis ils n'ont pas donné d'informations spécifiques. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas vu donc j'ai préféré me prémunir et venir", affirme une cliente. "On vient aujourd'hui pour acheter les cadeaux de Pâques", dit un autre.

Même constat dans un centre commercial à Charleroi, des clients affluent depuis mercredi, même dans les magasins considérés comme essentiels. "Justement ce matin, 9h15, on avait déjà des clients qui attendaient. Ils pensaient qu'on était fermé mais comme nous, on reste ouvert, ça les soulage un petit peu. Ils prévoient leur réserve pour un mois. On constate aussi ce phénomène même chez les coiffeurs, les derniers rendez-vous de dernières minutes avant le mois de fermeture", remarque Marie-Aude Gysens, responsable du magasin.

Certains clients rencontrés avouent que le système sur rendez vous ne les intéresse pas. "C'est bête. Ils ont presque tout fermé alors fermez tout: les coiffeurs sont fermés, les esthéticiennes. Les magasins, ça va vraiment être la galère pour prendre un rendez-vous.", déclare l'une d'elle. "Moi personnellement je ne fonctionnerais pas comme ça, j'attendrai les quatre semaines voire plus pour retourner au magasin", poursuit une autre.

Dès demain, les rendez-vous devront être repris sur le site internet, par téléphone ou par Facebook en fonction des magasins. Les clients pourront faire leurs courses à deux.