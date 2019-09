Ryanair en grève ce vendredi: les aéroports belges sont-ils affectés?

Ryanair est en grève, mais il n'y aura pas d'impact sur les vols, aujourd'hui, en Belgique. Selon les syndicats, il s'agit d'une action de sensibilisation. Ils distribueront des tracts aux voyageurs.

Il y a près d'un an, les syndicats belges avaient conclu des accords avec la compagnie à bas coûts, tant pour le personnel de cabine que les pilotes, afin d'appliquer le droit belge du travail. Ces avancées font en sorte que la Belgique n'est pas touchée ce vendredi par le mouvement de grève. Il affectera par contre d'autres pays où les négociations sociales ne sont pas aussi avancées.

Lancement de 4 nouvelles lignes en Belgique

La société irlandaise va lancer quatre nouvelles destinations depuis les aéroports de Zaventem et Charleroi lors de la prochaine saison aéronautique d'été, a annoncé jeudi la compagnie aérienne. Elle totalisera alors 105 liaisons au départ ou vers la Belgique. Quelque 9,1 millions de clients belges par an seront desservis de la sorte. Trois nouvelles lignes seront assurées depuis Zaventem: Catane, Cracovie et Séville. Une autre le sera au départ de Charleroi vers Tel Aviv. A noter que certaines destinations font cependant déjà partie du programme de Ryanair pour la saison d'hiver qui est sur le point de débuter. Ce sont donc des liaisons qui sont désormais annualisées.

Au total, 105 lignes, dont 85 au départ de l'aéroport hennuyer, sont assurées par Ryanair depuis ou vers la Belgique, ce qui permet à la compagnie de véhiculer 9,1 millions de clients par an, selon ses estimations. Grâce à ces quatre nouvelles liaisons, Ryanair se fait fort de soutenir 6.800 emplois directs et indirects à Zaventem et Charleroi. "Mais il n'y a presque plus de personnel belge parmi les hôtesses et stewards basées dans ces aéroports", a fait remarquer Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.