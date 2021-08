Ryanair proposera 4 destinations supplémentaires cet hiver

Cet hiver, la compagnie aérienne Ryanair ouvrira quatre nouvelles routes au départ de Brussels South Charleroi Airport. Lourdes (France), Suceava (Roumanie), Poznan (Pologne) et Tétouan (Maroc) seront proposées aux voyageurs. Ces quatre nouvelles destinations seront reliées à Bruxelles-Charleroi à raison de deux vols hebdomadaires.



L'aéroport international Tarbes-Lourdes-Pyrénées sera connecté à Brussels South Charleroi Airport les mercredis et dimanches à dater du 31 octobre 2021 selon les horaires suivants :

- Mercredi :

o Bruxelles-Charleroi – Lourdes : 16.55 – 18.40

o Lourdes – Bruxelles-Charleroi : 19.00 – 20.45

- Dimanche :

o Bruxelles-Charleroi – Lourdes : 19.05 – 20.50

o Lourdes – Bruxelles-Charleroi : 21.10 – 22.55

Située au sud-ouest de la France, dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, Lourdes est principalement connue pour son côté religieux. Cité mariale et haut-lieu de pèlerinage en France, la ville accueille chaque année des millions de personnes du monde entier. Le Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, étendu sur plusieurs hectares, comprend de nombreux édifices religieux, différents points d'accueil pour les malades, ainsi que La Grotte de Massabielle, aussi appelée La Grotte des Apparitions.

Outre son caractère religieux, il est également possible de profiter de la région et de sa nature. Le Pic du Midi de Bigorre, d'une altitude de 2877 mètres, offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées grâce à ses terrasses panoramiques. Le parc naturel des Pyrénées ravira également les promeneurs qui auront tout le loisir d'admirer la faune et la flore locale.

Suceava, ville du nord-ouest de la Roumanie située à proximité de la frontière ukrainienne, sera reliée à Bruxelles-Charleroi à partir du 1e novembre 2021, les lundis et vendredis, selon les horaires suivants :

- Lundi :

o Bruxelles-Charleroi – Suceava : 06.30 (heure locale) – 10.10 (heure locale)

o Suceava – Bruxelles-Charleroi : 10.35 (heure locale) – 12.15 (heure locale)

- Vendredi :

o Bruxelles-Charleroi – Suceava : 16.25 (heure locale) – 20.05 (heure locale)

o Suceava – Bruxelles-Charleroi : 20.30 (heure locale) – 22.10 (heure locale)

Construite sur les deux rives de la rivière Suceava, la ville est le point de départ idéal pour partir à la découverte de nombreux édifices historiques, ainsi que des différents monastères, décorés aux fresques typiques de la Bucovine, situés dans la campagne environnante, à la sortie de la ville.

A partir du 1e novembre 2021, l'une des plus vieilles villes de Pologne sera desservie au départ de Brussels South Charleroi Airport. Les liaisons entre Poznan et Bruxelles-Charleroi seront assurées les lundis et vendredis aux horaires suivants :

- Lundi :

o Poznan – Bruxelles-Charleroi : 15.55 – 17.35

o Bruxelles-Charleroi – Poznan : 18.00 – 19.40

- Vendredi :

o Poznan – Bruxelles-Charleroi : 15.40 – 17.20

o Bruxelles-Charleroi – Poznan : 17.45 – 19.25

Chef-lieu de la voïvodie de la Grande-Pologne, Poznan, située à l'ouest du pays, est un important centre industriel et culturel mais également un pôle majeur de l'enseignement supérieur et des sciences.

Apprendre l'histoire de Pologne au départ de Poznan est une bonne alternative. Ostrów Tumski (Île de la Cathédrale), île située entre les deux bras de la rivière Warta, est un lieu propice à la promenade. Celle-ci regorge de monuments historiques, dont sa cathédrale principale qui abrite les tombeaux des premiers souverains de Pologne

Visiter la vieille ville avec son Hôtel de Ville de style Renaissance vaut également le détour. Celui-ci possède un carillon qui attire chaque année de nombreux touristes. Au-dessus de l'horloge, tous les jours à midi, deux portes s'ouvrent, laissant apparaître deux chèvres qui se cognent douze fois avec leurs cornes. L'Hôtel de Ville est, par ailleurs, entouré d'une douzaine de maisons historiques aux façades colorées.

Enfin, Tétouan sera reliée à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi dès le 1e novembre 2021, tous les lundis et vendredi, selon l'horaire suivant :

- Lundi :

o Bruxelles-Charleroi – Tétouan : 15.00 (heure locale) – 16.55 (heure locale)

o Tétouan – Bruxelles-Charleroi : 17.20 (heure locale) – 21.15 (heure locale)

- Vendredi :

o Bruxelles-Charleroi – Tétouan : 06.30 (heure locale) – 08.25 (heure locale)

o Tétouan – Bruxelles-Charleroi : 08.50 (heure locale) – 12.45 (heure locale)

Ville du Maroc, située dans le nord du pays, dans le Rif occidental et à proximité du détroit de Gibraltar, Tétouan possède un patrimoine historique et architectural caractéristique, aux fortes influences espagnoles. Témoignage direct du lien entre Tétouan et l'Andalousie, sa médina, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, présente une architecture et un art aux multiples influences andalouses.

Toutefois, les trois quartiers de Tétouan appartiennent à des styles architecturaux bien distincts. Alors que sa médina témoigne des influences de la civilisation andalouse, tant d'un point de vue architectural qu'au niveau de la planification de son centre, le quartier El Ensanche, situé à l'ouest de la médina, revêt un style architectural espagnol du début du XXe siècle. Les quartiers périphériques, nés de l'exode rural, répondent beaucoup plus aux critères stylistiques et architecturaux de l'indépendance, soit des constructions de style tétouanais.

Parmi les autres nouveautés annoncées par Ryanair pour la saison hiver, huit autres routes seront inaugurées dès le 29 octobre prochain, à savoir : Billund (Danemark, à partir du 29/10/2021), Stockholm-Arlanda (Suède, à partir du 31/10/2021), Helsinki (Finlande, à partir du 02/11/2021), Paphos (Chypre, à partir du 02/11/2021), Essaouira (Maroc, à partir du 31/10/2021), Trieste (Italie, à partir du 31/10/2021), Gênes (Italie, à partir du 02/11/2021) et Trapani (Italie, à partir du 31/10/2021).

Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer de Brussels South Charleroi Airport, déclare : ?Cette nouvelle annonce de Ryanair fait monter à 12 le nombre de routes qui seront inaugurées cet hiver. Celles-ci complètent notre offre et permettront aux voyageurs de découvrir de nouvelles villes au départ de notre aéroport. Ryanair poursuit sa croissance sur le tarmac de Brussels South Charleroi Airport et nous ne pouvons que les remercier pour la confiance accordée à l'ensemble des équipes de l'aéroport ?.