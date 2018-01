Ryanair rencontre pour la première fois un syndicat belge: "Le but, c'est d'avoir des élections sociales"

Les responsables syndicaux de la CNE et la direction de Ryanair se rencontrent pour la première fois en Belgique, ce vendredi en fin de matinée.

Cette rencontre suscite l'espoir d'entamer un dialogue avec la compagnie irlandaise à bas coûts et d'améliorer les conditions de travail du personnel basé en Belgique.

Depuis sa création en 1985, Ryanair a toujours refusé de reconnaître les syndicats. Mais la compagnie vit depuis quelques mois une vague de protestation sans précédent de son personnel, sur fond d'exode de ses pilotes vers d'autres compagnies aériennes. De telles réunions ont déjà eu lieu dans d'autres pays où Ryanair opère.





Pour appliquer la législation sociale belge plutôt qu'irlandaise

En Belgique, le bras de fer a débuté en 2011, lorsque la CNE a attaqué Ryanair en justice pour la contraindre d'appliquer la législation sociale belge plutôt qu'irlandaise. La Cour de Justice de l'Union européenne lui a donné raison mi-septembre. Un arrêt de la cour d'appel de Mons est désormais attendu en juin pour régler la question.

"Nos attentes, c’est de voir très concrètement ce que ça représente pour Ryanair. Parce que nous sommes déjà très heureux d’être reconnus comme syndicats, mais le syndicat ne se passe pas de la même manière en Belgique et en Irlande. Ce que l’on peut voir c’est qu’au-delà des paroles, de manière très concrète, les implications que ça va représenter pour l’entreprise à Charleroi et à Bruxelles", explique Yves Lambot, permanent syndical CNE joint par Julie Vuillequez.





Vers des élections sociales ?

Les syndicats espèrent également que cette réunion leur permettra d'organiser des élections sociales dans les prochaines semaines.

"Le but, c’est d’avoir dans le futur, et le plus rapidement possible, une organisation d’élections sociales telles que dans toutes les entreprises en Belgique. Soit nous l’obtenons anticipativement maintenant ou soit nous sommes toujours sur le chemin de la justice avec le tribunal de Mons. Pour nous, c’est une anticipation de ce que devrait décider la cour du travail de Mons", confirme Yves Lambot.