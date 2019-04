Sa fille de 15 ans s'est retrouvée au centre des grands brûlés: "Si j'avais su, ce type de produit ne serait jamais rentré chez nous..."

Ce soir, dans votre magazine "Images à l'appui", diffusé après le RTLINFO19H, la jeune Ceyla, 15 ans nous racontera sa mésaventure. Elle a été brûlée au deuxième degré et troisième... à cause d'une colle pour faux ongles.

Ceyla a dû être transportée au centre de Traitement des grands brûlés de Loverval. Le diagnostic est effrayant: l'adolescente est brûlée à la cuisse au troisième degré sur 3 centimètres carrés et au deuxième degré sur 6 centimètres carrés. Pour Isabelle, sa maman, c'est la douche froide: "Chaque fois que je jette un oeil sur cette plaie, j'ai mon estomac qui se retourne en me disant, mais comment ce petit truc peut provoquer de tels dégâts? J'ai le tube de colle dans les mains et je suis dans l'incompréhension et j'ai de la peine pour ma fille parce que je vois sa douleur. Jamais je n'aurais réalisé la peine qu'elle encourt avec ce type de produit. Si j'avais su, jamais ce type de produit ne serait rentré chez nous..."

Pour cette adolescente de 15 ans, une fois passé le choc de l'accident, le calvaire ne fait que commencer.