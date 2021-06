Livraison RECORD de doses de vaccins pour le mois de juin: "Nous sommes en passe de réussir notre pari collectif"

A l'heure actuelle, un Belge sur deux a reçu sa première injection du vaccin contre le covid-19. Parallèlement, près de 80% des personnes souffrant de comorbidités ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Puisque la vaccination est désormais ouverte au grand public dès jeudi, il ne sera plus possible aux médecins généralistes d’ajouter des personnes à risque sur cette liste prioritaire. Seules les femmes enceintes pourront encore être vaccinées en priorité, et pour cela, il suffit qu’elles contactent leur médecin généraliste pour être invitées très rapidement.





De plus en plus de doses par mois

Pour parvenir à ces résultats, 3 millions de vaccins ont été administrés au cours du seul mois de mai, explique Sabine Stordeur, de la task force vaccination, lors de la conférence de presse du centre de crise coronavirus, ce mardi 1er juin. "A titre de comparaison, en avril, nous avions administré 2 millions de doses. Au début de cette année, il nous a fallu trois mois, soit de fin décembre à mars, pour atteindre les deux premiers millions de doses administrées".

Une performance fantastique

La progression est donc fulgurante, estime Sabine Stordeur : "C’est une performance fantastique, et nous tenons à remercier tous ceux qui participent encore à cette campagne sans précédent : les prestataires de soins, les pharmaciens et le personnel des centres de vaccination, les planificateurs régionaux et leurs équipes, le personnel des centres d’appel et tous les ambassadeurs de la vaccination, sans oublier tous ceux qui ont retroussé leur manche et se font vacciner".

Le rythme va encore monter d'un cran: 4,5 millions de nouvelles doses d'ici fin juin

Mme Stordeur annonce que la campagne de vaccination va encore monter d’un cran, dans les semaines qui viennent: "Au moins 4,5 millions de vaccins seront livrés d’ici à la fin juin, ce qui constitue un nouveau record". Les centres de vaccination s’y sont "parfaitement préparés". Si nécessaire, ils sont prêts à ajouter de nouvelles lignes de vaccination et à élargir leur créneau horaire pour vacciner encore davantage de personnes.

La Belgique en ligne avec les prévisions de vaccination

"A la veille d’assouplir les mesures de restriction et de lever encore quelques barrières, ce sont autant de personnes qui seront mieux armées contre tous les virus en circulation, ici et ailleurs", explique Sabine Stordeur, qui note que notre pays est en ligne avec les prévisions de vaccination. "Nous sommes en passe de réussir notre pari collectif: vacciner sur une base volontaire un maximum de personnes pour atteindre l’immunité collective et reprendre la maîtrise de nos vies. Ce retour à la normale dépend de chacun de nous. A vous qui êtes vaccinés, encouragez les personnes de votre entourage qui nourrissent encore des doutes, à se faire vacciner elles aussi".

Après avoir retroussé votre manche, n’hésitez pas à lever un verre à votre santé

A celles et ceux qui doutent encore, Sabine Stordeur adresse un message: "Laissez-vous convaincre par les bons arguments fondés scientifiquement. Il en va de votre protection et de celle de votre entourage". La responsable du groupe de travail dédié à la vaccination au sein du centre de crise interfédéral souhaite aux Belges une bonne vaccination: "Après avoir retroussé votre manche, n’hésitez pas à lever un verre à votre santé, sur une terrasse toujours ensoleillée".

Voici la carte des séniors vaccinés sur tout le territoire:





La carte de la population générale se teinte progressivement de bleu profond et laisse peu à peu moins de places aux zones de faible couverture vaccinale: