Sabine Stordeur félicite "chaleureusement" les plus âgés qui sont vaccinés: "You really rock" (vidéo)

Ce mardi matin lors de l'habituelle conférence de presse du Centre de crise, Sabine Stordeur, présidente de la Task Force Vaccination, a tenu à féliciter les personnes âgées pour leur engouement envers le vaccin contre le Covid-19. Elle a même fait une petite blague!

Lors de la conférence de presse du Centre de crise ce mardi matin, la présidente de la Task Force Vaccination, Sabine Stordeur, a fait le point sur la vaccination en Belgique. "La fin de la vaccination des plus de 65 ans est en vue voire même terminée", a-t-elle débuté.

"La volonté de se faire vacciner chez les personnes âgées reste très élevée avec 90% des citoyens âgés en Flandre qui ont reçu une première dose de vaccin", explique-t-elle. Un chiffre qui oscille entre "78-80% pour la Wallonie" et descend à "74% à Bruxelles".

Sabine Stordeur a alors "chaleureusement remercié" la population âgée "pour sa confiance envers les vaccins" et "pour avoir contribué à dessiner le chemin de la liberté". "Vous êtes la génération du rock'n'roll et du flower power", a-t-elle poursuivi. "Et en effet, 'you really rock!' (ndlr, 'vous êtes géniaux!')", a-t-elle lancé, faisant un clin d'oeil aux personnes âgées. Une façon légère de les remercier et de leur dire "vous êtes géniaux!".