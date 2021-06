Saint-Josse: un dealer de cocaïne intercepté en flagrant délit

Un dealer de cocaïne a été intercepté en flagrant délit, jeudi, rue Eeckelaers à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué la zone de police Bruxelles-Nord lundi. Une observation policière avait été mise en place à la suite de plainte de riverains. Une perquisition de l'appartement du suspect a permis la découverte d'une quantité de 50,4 grammes de cocaïne et d'une importante somme d'argent en liquide.



"Nos policiers ont pu voir la rencontre d'un vendeur avec un client", a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord. "Cette observation a permis de procéder à la privation de liberté du vendeur ainsi qu'à la détermination de son point de chute: un appartement qu'il occupait", a-t-elle déclaré. "Le lieu a été perquisitionné et nos policiers y ont saisi un montant de 2.685 euros en liquide et une quantité de 50,4 grammes de cocaïne. Le suspect a été privé de sa liberté et mis à la disposition du parquet. Cette interpellation s'est déroulée sans incident et sans blessé", a encore indiqué la zone.