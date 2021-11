Saint-Nicolas: quels jeux pour quels enfants?

À quelques jours de la Saint-Nicolas, on se demande parfois quel jeu convient à quel enfant ? Comment s'assurer que le cadeau fasse vraiment plaisir ? Yves-Marie Vilain Lepage, journaliste au Ligueur, était dans le RTL INFO Bienvenue pour en parler.

Pourquoi est-ce si important de jouer ?

"On s'est rendu compte que le jeu est un véritable media familial, peut-être que c'est encore plus important depuis le confinement. En fait, on sort un jeu et c'est l'occasion d'une discussion. Et puis, beaucoup de psys nous disent qu'il est important de regarder son enfant jouer parce que regarder son enfant jouer quelque part, c'est le regarder grandir".

Jouer avec les enfants, c'est important aussi ?

"On s'est rendu compte que le jeu et que les jouets remplacent de plus en plus la petite histoire du soir avant de se coucher. Avant de se coucher maintenant, on sort un petit jeu qu'on sait très rapide : un petit jeu de cartes ou un truc comme ça. C'est un moment de partage avec ses enfants, comme faire une promenade dans une forêt ou aller manger une glace. En fait, on sort un peu du contexte quotidien, on est dans quelque chose de très imaginaire et ça fonctionne."

Existe-t-il des jeux autour desquels toutes les générations se retrouvent ?

"C'est tout à fait possible, ça se fait de plus en plus en fait. Il y a vraiment des jeux qui ont une espèce de portée universelle. Je pense à des jeux comme les escape games par exemple. On se rend compte que de plus en plus, il y a des jeux qui ont les deux façons de jouer : soit c'est coopératif soit on s'affronte. Mais les parents aiment bien en général quand c'est coopératif parce que du coup ça évite de gérer les petites disputes dans la fratrie. Je pense à un jeu par exemple qui est un de nos coups de coeur et qui s'appelle Micro Macro, qui est une enquête. Vous pouvez vraiment mettre toutes les générations autour de cette table et en plus, vous êtes un peu débarrassé des contingences de l'écran, ce qui est pas mal."

Quels sont les jeux vidéo qui sont quand même de qualité et que vous pouvez recommander pour jouer en famille ?

"Ce que je trouve absolument fantastique, c'est le fait de mixer les deux. C'est-à-dire que vous avez des vous avez des escape games, je pense à toute la série des Unlock où le smartphone s'invite comme un personnage à part entière. Ça reste un personnage, c'est-à-dire qu'on se le passe, on combine et on n'est pas juste complètement rivés derrière son écran. J e ne dis pas qu'il y a des jeux vidéo qui sont très instructifs, on peut apprendre aussi beaucoup par le jeu vidéo, mais on sait que nos ados sont quand même beaucoup beaucoup derrière les écrans, c'est pas mal de les en sortir."

Grâce à quel jeu peut-on les en sortir ?

"Un conseil qui concerne autant les ados que les enfants, c'est qu'il faut toujours partir de son enfant : le meilleur expert de son enfance, c'est le parent. Et donc, du coup, vous pouvez par exemple vous avez un ado qui est un peu militant, vous pouvez trouver un jeu qui correspond à ça. Sur toutes les questions sur le sexisme par exemple il y a un nouveau jeu qui est une une version un peu revisitée du Qui est-ce et qui s'appelle le 'Who's she ?', et on fait deviner de grands personnages féminins historique. Sinon, vous pouvez aussi partir de ses goûts d'aventure et aller vers des escape games ou des jeux qui les rendent acteurs ou actrices. Les ados adorent ce genre de choses."

Pour les plus petits, quelques sont les jeux et jouets qui vont faire plaisir à tous les coups ?

"Force de l'écran et d'une société virtuelle dans laquelle on vit, en fait, il y a beaucoup de jeux qui se calquent sur la programmation ou sur le monde virtuel. En gros, on s'appuie sur la force de l'écran pour avoir quelque chose de physique. Donc vous avez des jeux de programmation où pour vous en sortir, vous allez prendre des vraies pièces comme si on programmait derrière un écran sauf que c'est vraiment des choses qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler. Ce sont des jeux de construction. Et puis alors, on est obligé de citer les incontournables Smart Games. Ça, on se rend compte vraiment à chaque fois avec nos parents : quand on leur apporte en vrai des jeux Smart Games et qu'ils les testent, ils sont hyper heureux. Ce n'est que des jeux de plateaux qui font appel à la logique, où on se lance des petits défis."