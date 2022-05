Salami, jambon de parme, mortadelle: on consomme de plus en plus de charcuteries italiennes

La crise sanitaire semble avoir favorisé le développement des charcuteries italiennes qui séduisent par leur goût, leur authenticité, et leur praticité. On importe de plus en plus ces produits italiens.

Venues d'Italie, les charcuteries se sont imposées dans nos assiettes. Elles sont désormais incontournables sur notre marché. L'an dernier en Belgique, 8.500 tonnes ont été importées. Cela représente 100 millions d'euros.

Sur le marché de Morlanwelz, on compte plusieurs échoppes spécialisées dans les produits italiens. Des dizaines de sortes de charcuteries pour des clients en recherche d'un goût particulier. Présent depuis 35 ans sur les marchés, Dino Gaziano a constaté ces derniers temps un engouement plus marqué encore pour les produits italiens. "Les viandes que l'on utilise et le concept de fabrication ne sont pas les mêmes", explique le maraîcher.

Avant d'atterrir dans les étals de Dino, les charcuteries italiennes passent par des grossistes qui ont, eux aussi, connu ces hausses. Chez Yves Lastowiezki, responsable commercial du groupe Sita, on compte 140 sortes différentes. "Tout le monde veut essayer de découvrir, de prendre les produits vus en vacances par exemple. Et avec les réseaux sociaux, tout cela se fait plus connaître", affirme-t-il.

Le succès s'opère également dans les restaurants. "Tous ces produits sont vraiment magnifiques. Ils ont une histoire, ça donne envie de les déguster entre amis ou entre collègues. C'est un vrai plaisir", confie Michel, restaurateur. Selon la Sita, l'association de l'industrie de la viande en Italie, les hausses en Belgique ont atteint +17% de chiffre d'affaire. En Europe, la Belgique se hisse 3e dans le classement des plus gros importateurs de charcuteries italiennes, juste derrière l'Allemagne et la France.