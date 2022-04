Salmonelle dans des produits Kinder: le parquet du Luxembourg ouvre une enquête contre Ferrero

Le parquet du Luxembourg a ouvert une enquête contre le groupe italien Ferrero, a indiqué à Belga Anne-Sophie Guilmot, substitute du Procureur du Roi du Luxembourg, confirmant une information du journal De Tijd. L'entreprise est dans le collimateur des autorités après une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines et en raison de graves manquements.



"Le procès verbal est en cours de rédaction. Plus d'informations seront données en fin de semaine", a-t-elle précisé. L'usine Ferrero d'Arlon a été contrainte à la fermeture vendredi après l'accident bactérien qui touche plusieurs oeufs et friandises en chocolat Kinder. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production.