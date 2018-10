Samantha recherchée un mois après sa disparition: pourquoi un tel délai?

Child Focus et le parquet de Liège division Verviers ont lancé aujourd'hui un appel à témoins concernant la disparition de la jeune Samantha Rausch le 25 août dernier à Verviers. Pourquoi diffuser cet appel seulement le 20 septembre, près d'un mois plus tard? La porte-parole de Child Focus, Maryse Rolland, nous explique pourquoi certains appels à témoin paraissent diffusés "trop tard" aux yeux de la population.

Il est 12h30, le samedi 25 août dernier. C’est à ce moment-là que Samantha Rausch est aperçue pour la dernière fois. Elle vient de quitter son domicile verviétois à pied pour se rendre à Dison à quelques centaines de mètres de là. Depuis lors, personne ne l’a revue. L’avis de recherche est lancé car la disparation est jugée très inquiétante.

"L’avis presse est un avis qui fait partie de l’enquête mais toute une série de devoirs ont évidemment été réalisées depuis le jour de sa disparition", souligne Gilles De Villers Grand Champs, le procureur de la division verviétoise du parquet de Liège, au micro de Mathieu Langer et David Muller.





Un avis de recherche tardif



C’est sa maman qui a donné l’alerte. Alors pourquoi Child Focus a attendu autant de temps avant de lancer cet avis ?



"Nous pensions qu’elle avait pu se réfugier chez des amis mais les recherches sont restées vaines. Le temps passant, son jeune âge, 15 ans, l’inquiétude s’est accrue. C’est pourquoi nous lançons l’appel public aujourd’hui", précise la porte-parole de Child Focus, Maryse Rolland.



Mais il faut savoir que "sur 1500 dossiers de disparition par an, moins de 10% de ceux-ci donnent lieu à un appel public. Nous veillons toujours à préserver la vie privée des enfants. Ils sont tous recherchés de façon très active mais en toute discrétion à l'abri des regards. On fait appel au grand public quand l'enquête piétine ou quand la vie de l'enfant est en danger immédiat", détaille Maryse Rolland.

Voilà pourquoi certains appels à témoin concernant des disparitions d'enfants vous paraissent parfois tardifs. Il faut savoir que 65% des dossiers traités par Child Focus concernent des fugues.

La description de Samantha

Agée aujourd’hui de 16 ans, Samantha mesure environ 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bruns, les cheveux bruns roux lisses et un grain de beauté au-dessus de la bouche du côté gauche.

Elle porte souvent une casquette et s’habille en général dans les tons noirs

Si vous l’avez aperçue, appelez Child Focus au numéro 116 000 ou la police au 0800 30 300.