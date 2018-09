Samantha recherchée seulement un mois plus tard: pourquoi un tel délai?

Child Focus et le parquet de Liège division Verviers ont lancé aujourd'hui un appel à témoins concernant la disparition de la jeune Samantha Rausch le 25 août dernier. Pourquoi diffuser cet appel seulement le 20 septembre, près d'un mois plus tard? La porte-parole de Child Focus, Maryse Rolland, nous explique pourquoi certains appels à témoin paraissent diffusés "trop tard" aux yeux de la population.

Dans ce cas-ci, "les recherches sont restées vaines et vu son jeune âge, l'inquiétude s'accroît", concernant Samantha, d'où l'appel public. Mais il faut savoir que "sur 1500 dossiers de disparition par an, moins de 10% de ceux-ci donnent lieu à un appel public. Nous veillons toujours à préserver la vie privée des enfants. Ils sont tous recherchés de façon très active mais en toute discrétion à l'abri des regards. On fait appel au grand public quand l'enquête piétine ou quand la vie de l'enfant est en danger immédiat", détaille Maryse Rolland.

Voilà pourquoi certains appels à témoin concernant des disparitions d'enfants vous paraissent parfois tardifs. Il faut savoir que 65% des dossiers traités par Child Focus concernent des fugues.