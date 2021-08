Samedi noir sur les routes européennes en direction du sud

(Belga) Le trafic est particulièrement dense ce samedi sur les autoroutes européennes des vacances. Des dizaines de kilomètres de file ralentissent les automobilistes en direction du sud de la France et en Italie surtout, mais aussi en Allemagne, en Suisse et en Autriche, indiquent Touring et le VAB.

En France, les axes les plus chargés ce samedi sont l'A7 Lyon-Orange en direction du sud, l'A10 Paris-Bordeaux à proximité d'Orléans et l'A71 Vierzon-Clermont-Ferrand. La circulation est également ralentie sur l'A61 Toulouse-Narbonne. Vers 10h15, les embouteillages s'étiraient sur près de 350 kilomètres au total. En Allemagne, des bouchons sont constatés sur l'A8 Karlsruhe-Munich-Salzbourg, avec 14 km de file au poste frontière près de Salzbourg. Les vacanciers sont également ralentis sur l'A7 Hanovre-Hambourg en direction de la Scandinavie. Des bouchons sont aussi observés en Suisse, dans les deux sens avant le tunnel du Gothard ainsi qu'à Chiasso en direction de l'Italie. Dans ce dernier pays, les automobilistes doivent s'armer de patience sur l'A1 Milan-Bologne-Rome et sur l'A14 Bologne-Ancône-Bari. Enfin, en Autriche, des embouteillages et des contrôles policiers ralentissent le trafic à hauteur du tunnel des Karawanken en direction de la Slovénie. Le temps d'attente est estimé à une heure. Dans le sens des départs, le trafic devrait rester dense jusqu'à 17h00 ce samedi. Dans le sens des retours, le pic est attendu entre 11h00 et 19h00. (Belga)