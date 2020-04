Sandrine, gérante d'un café, n'a plus aucune rentrée d'argent depuis le 13 mars: "Je ne dors presque pas"

Pour de nombreux indépendants, la situation est dramatique. Même ceux qui avaient droit aux aides ne l'ont pas tous reçue. Certains n'ont plus vu entrer un euro dans les caisses depuis plus d'un mois et ne savent pas comment ils vont faire pour survivre.

Sandrine Froment se dit "très inquiète". Cette gérante d'un café a dû fermer son commerce. "Je ne dors presque pas, je ne sais pas comment ça va aller", explique-t-elle.

Cela fait un mois qu'elle attend sa prime de la région wallonne mais elle ne sait pas quand elle arrivera.

"On est là en train de demander de l'aide. Moi j'essaye de me retourner mais il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout se retourner et qui doivent aller dans les CPAS pour demander à manger pour leurs enfants. C'est honteux", dénonce-t-elle.

Seule avec 3 enfants à charge, cette indépendante s'est lancée dans l'horeca il y a 4 mois. Elle n'a plus aucune rentrée depuis le 13 mars.

"J'ai tout abandonné pour vivre ce rêve, j'ai eu l'occasion. Et là, j'essaye de garder un maximum de courage et de me dire que ça va aller. Nous on culpabilise parce qu'on se dit : 'voilà, on s'est lancés comme indépendants, on a voulu le vivre', et là on met un peu notre famille en péril".

Sandrine n'est pas la seule dans cette situation : en Wallonie, près de 85.000 indépendants espèrent toucher cette prime de 5.000 euros.

"Il y a 190.000 indépendants à titre principal en région wallonne, note Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes Moyennes. Il y en a ¼ qui ont dû fermer. Il y en a d'autres qui sont économiquement dans la même situation. On peut considérer qu'il y a 50% des indépendants qui sont éligibles, si je puis dire, à la prime"

Pour de nombreux indépendants, l'attente est interminable

"Nous avons eu 2-3 messages disant qu'il ne faudra pas s'étonner si dans les parkings des grandes surfaces, on ira chercher des choses dans les coffres des gens parce que on en peut plus. Et donc, ça c'est un réel message que nous n'avons jamais entendu par le passé de la part des indépendants", ajoute-t-il.

Selon nos informations, une première vague de prime doit être versée dans les prochaines heures.

