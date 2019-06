Sandro, un glacier liégeois, voit ses ventes exploser avec le retour de chaleur (vidéo)

C'est le début de la haute-saison pour les glaciers. Dès que les températures remontent, la vente de leurs produits explose. Ils s'attendent, d'ailleurs, à un week-end très chargé.

Dans un atelier à Liège, l’artisan met la main aux dernières préparations avec six recettes en une matinée. En vingt minutes la glace prend. Avec le soleil, le client consomme plus et plus fruité. Le glacier s’adapte aux goûts du jour.

"Aujourd’hui, je vais partir avec de l’orange sanguine, de l’abricot qui est de saison, du melon et de la violette pour les enfants", explique Sandro Solvini, un artisan glacier depuis 27 ans.

A peine glacé, il faut charger la camionnette du marchand. Il a embarqué douze parfums et a prévu des quantités revues à la hausse.

"C’est très difficile de prévoir car on n’est jamais sûr d’avoir du monde. Les week-ends, les gens peuvent être partis. Aujourd’hui, j’ai bien fait 40-50% en plus et j’espère que j’aurai tout vendu ce soir", confie Sandro.

Le glacier sillonne le quartier en camionnette de la mi-mars à fin septembre. Selon son estimation, 400 à 500 boules de glace seront servies ce week-end.