Sarah, artiste discriminée par un professeur à cause de son handicap: elle peint avec les pieds (vidéo)

Sarah, artiste bruxelloise porteuse d'un handicap physique, estime avoir été discriminée par la Maison des Arts de sa commune. Retrouvez son témoignage ce soir à 19h50 dans le magazine "Images à l'appui" sur RTL TVI.

Sarah, artiste bruxelloise, veut continuer à perfectionner son art malgré son handicap. En décembre 2019, elle trouve un cours donné à la maison des arts de sa commune et décide de s'y inscrire. "J'ai rempli le formulaire en mentionnant mon handicap", témoigne Sarah. "J'ai discuté avec le professeur par téléphone et au moment où je lui ai parlé de mon handicap, il n'a pas souhaité continuer la conversation."

Quelques minutes plus tard, Sarah reçoit un mail de ce même professeur. "Il a estimé qu'il n'avait pas les compétences pour donner un cours à une personne qui dessine avec son pied, et qu'il n'avait pas la place", raconte Sarah.

Pour rassurer le professeur, Sarah lui envoie des images d'elle en situation. Mais l'homme refuse de changer d'avis.

"La présomption de discrimination semble se confirmer"

La jeune artiste décide alors de consulter UNIA, le centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

"Quand quelqu'un vient demander une inscription dans une académie ou pour un emploi, et qu'il vient avec un handicap, on ne peut pas refuser dès le départ sans réfléchir à la possibilité d'un aménagement raisonnable", assure Patrick Charlier, directeur d'UNIA. "Manifestement, le refus d'inscription en raison d'un handicap est un critère protégé par les législations anti-discriminations, et donc la présomption de discrimination qu'il y avait au départ semble se confirmer."

Sarah refuse de se laisser faire, et s'adresse au responsable de la maison des arts. Le professeur est alors convoqué. Comme la discrimination ne fait aucun doute, un communiqué d'excuses est publié. Pourtant, aucun sanction n'est prise à l'encontre de l'enseignant.

Retrouvez la suite de cette histoire ce soir dans "Images à l'Appui" à 19h50 sur RTL TVI, et en replay sur rtlplay.be.