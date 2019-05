Sarah Bettens de K's Choice s'appelle désormais Sam

(Belga) Sarah Bettens s'appelle désormais Sam, a annoncé samedi la chanteuse belge du groupe K's Choice par communiqué. L'an dernier, l'artiste avait déjà fait savoir qu'elle était transgenre et qu'elle avait décidé de poursuivre sa vie en tant qu'homme.

"Etre transgenre n'est pas un choix. Je l'ai toujours été, je l'ai juste ignoré jusqu'à maintenant. Vivre publiquement ma vie en tant qu'homme transgenre est un choix. Et je suis incroyablement reconnaissant envers ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et leur famille, mes amis et tous mes proches de m'aimer pour la personne que je suis", explique dans une séquence vidéo celle qui s'est découverte transgenre il y a quelques années. La chanteuse prend actuellement des hormones et sa voix est donc en passe de changer, de devenir plus grave. "Je travaille avec un coach qui m'aide dans ces changements, mais ma voix sonnera différemment. K's Choice va évoluer avec moi et Rex Rebel (le nouveau groupe de l'artiste, NDLR) va devenir un mix plutôt original entre avant, pendant et après ma transition", a encore souligné Sam Bettens. (Belga)