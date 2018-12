Sarah revend son cadeau de Noël, une paire de chaussures, sur internet: "Autant qu’elle fasse plaisir à quelqu’un"

Non désirés ou superflus, des cadeaux se retrouvent par milliers sur les sites d'annonces entre particuliers depuis le matin de Noël. Un phénomène devenu naturel pour ceux qui sont nés avec internet et un bonus pour le pouvoir d'achat.

Vous avez encore un doute sur la couleur de l'écharpe que vous avez reçue pour Noël ou sur ce jeu de société déballé lundi soir? Vous avez un peu de scrupules au moment de vous en débarrasser, mais pourtant la revente des cadeaux est devenue un phénomène naturel. Les sites spécialisés regorgent de petites annonces. Chaque année le père Noël réserve son lot de mauvaises surprises. Sarah a reçu une paire de chaussures mais la couleur n’est pas à son goût. Résultat, elle les a mise en vente: "C’est une paire de bottine. On me demande d’écrire la marque, de définir la matière, elles sont en cuir, mais aussi la taille, la couleur. On nous demande aussi l’utilisation. Ce sera en soirée je pense. Et voilà, c’est parti, on les met en vente", raconte-t-elle.

C’est la première année que la jeune fille de 19 ans revend un cadeau de Noël, mais elle n’a pas hésité une seule seconde. "C’est mieux que de les laisser prendre la poussière dans un placard. Je ne les porterai jamais donc autant qu’elle fasse plaisir à quelqu’un d’autre qui pourra se les offrir à un prix un peu plus raisonnable que le prix qui est en vente en boutique." Prix d’achat: 300 euros. Prix de revente: 145 euros. Les acheteurs potentiels vont pouvoir se faire plaisir, mais Sarah aussi. Alexia Lefebvre, directrice de la communication pour la plateforme Rakuten: "C’est tout bénéf’. A la fois pour nos vendeurs particuliers, mais aussi pour les clients qui va pouvoir arriver à trouver des cadeaux neufs voire en parfait état pour 20, 30, 50 % moins cher."