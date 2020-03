Coronavirus: gels hydro-alcooliques en rupture de stock, les médecins préconisent le savon tout aussi efficace

Si les gels antibactériens sont en rupture de stock, comme pour cette entreprise de Verviers qui a vendu l'équivalent d'une année de flacons, sachez que vous pouvez non seulement les faire vous-mêmes mais aussi que le simple savon est tout aussi efficace.

Prendre du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains : aucune différence, ou presque. Dans les deux cas, elles sont propres mais la façon d'éliminer le virus qui est différente. comme l'explique la pharmacienne Domnique Laime : "L'eau et le savon vont enlever mécaniquement la présence du virus. Pour les gels hydro-alcooliques, l'alcool et la solution antiseptique vont tuer le virus, ils sont virucides".

Gel antibactérien en second choix

Un lavage des mains de 40 secondes à une minute pour du savon et de 30 à 40 secondes pour un gel désinfectant, à utiliser en deuxième choix selon les professionnels : "Ce n'est pas ça qui va vous protéger de tout. Donc on le rappelle régulièrement : d'abord se laver les mains très régulièrement au savon et essuie jetable. Ensuite, sans solution d'eau et de savon, on peut utiliser ce gel hydro-alcoolique".

De plus en plus de pharmaciens sont en rupture de stock de solutions hydro-alcooliques mais les premiers gestes commencent chez soi.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be