Scandale de la viande chez Veviba: Delhaize et Colruyt demandent de rapporter un produit en particulier

Suite au scandale de la viande qui secoue l'entreprise Veviba, Delhaize demande à ses clients de rapporter dans ses magasins la queue de boeuf de sa marque, annonce vendredi l'entreprise dans un communiqué. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) mentionne en effet "la possibilité d'un risque pour la santé publique". Pour l'instant, l'AFSCA n'a pas émis d'avis selon lequel d'autres produits seraient concernés, précise encore Delhaize.



Le produit incriminé porte le code EAN 225451000XXXX. Tous les numéros de lot et toutes les dates limite de consommation sont concernées. Delhaize demande donc à ses clients qui auraient acheté ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter dans un magasin de la chaîne.



Quelques heures après la décision de Delhaize, Bio-Planet, filiale de Colruyt, en a fait de même. Les clients qui ont acheté de la queue de bœuf biologique dans un Bio-Planet "sont invités à ne pas en consommer et à la rapporter en magasin. Le produit leur sera remboursé", annonce vendredi soir le groupe. "Suite aux infractions qui ont été constatées chez le fournisseur de viande VEVIBA et en concertation avec l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), Bio-Planet a décidé hier/jeudi de retirer la queue de bœuf biologique de la vente, de même que tous les autres produits de ce fournisseur. La queue de bœuf biologique était disponible depuis le 21 février 2018 au comptoir traiteur des magasins Bio-Planet", précise-t-il.