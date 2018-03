Scandale de la viande Veviba: découvrez le rapport de l'Afsca sur l'entreprise

Le rapport de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sur l'entreprise Veviba a été transmis ce lundi au Parlement. Il était jusqu'à présent entre les mains de la justice. RTLinfo a pu se procurer ce document.



Pour rappel, Veviba est dans le collimateur de l'Afsca pour deux accusations: avoir remplacé les dates de péremption sur des viandes congelées et envoyées ensuite au Kosovo (des faits qui seraient survenus en 2016), mais aussi pour l'utilisation de restes impropres à la consommation dans des produits ensuite vendus ici en Belgique (des faits détectés le 28 février dernier).





Le rapport de l'Afsca en résumé



En résumé, l'Afsca rejette qu'un de ses collaborateurs ait été de mèche avec l'abattoir incriminé. Elle rappelle que les contrôles ne sont pas annoncés à l'avance, et que l'Agence elle-même a été surprise par l'ampleur de la fraude. L'Afsca dit avoir agi dans les règles, mais estime que des points de communication avec la justice peuvent être améliorés, car ils ralentissent la prise de décision.



La suite du rapport est une sorte de ligne du temps, une chronologie des actions menées par l'Afsca dans le dossier Veviba. L'Agence établit par exemple que la fraude sur les viandes envoyées au Kosovo en 2016 ne présentaient pas de risque pour la santé, et qu'il n'y avait pas de rapport avec le type de fraude constaté il y a quelques semaines à Bastogne (l'utilisation de viande impropre à la consommation).



C'est lors des contrôles effectués le 28 février dernier que le dossier prend un autre tournant. On a notamment détecté l'utilisation de restes impropres à la consommation humaine. Cela a conduit à la fermeture de l'entreprise et le retrait de son agrément. Des contrôles effectués sur la viande hachée ont livré leurs résultats jeudi. Si l'haché est consommé cru, des risques pour la santé sont avérés. Cette viande aurait été distribuée dans une boucherie d'Anderlecht et dans certains colis des grandes surfaces Delhaize et Colruyt. Des rappels ont été effectués dans ces magasins.



CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE RAPPORT DE L'AFSCA

Avant les constatations faites au Kosovo, il n’y avait pas d’indications de fraude (...) chez Veviba

Dans ses conclusions, l'Afsca affirme qu'"Avant les constatations faites par les autorités au Kosovo, il n’y avait pas d’indications de fraude à l’étiquetage et de falsification des dates de congélation de viandes chez Veviba, ni dans aucun autre site du groupe Verbist. A aucun moment, l’Agence n’a été mise au courant de problèmes particuliers dans les entreprises du groupe Verbist, ni par les OCI [les Organismes de certification et d'inspection, ndlr], ni par des opérateurs, ni par des consommateurs".



L'Agence n'hésite pas à se défendre des accusations qui ont été lancées à son encontre: "L’Agence a toujours donné suite aux infractions qu’elle-même a constatées lors de ses contrôles et inspections dans les sites du groupe Verbist, ainsi qu’à toute information externe. Lorsque ces constatations indiquaient une fraude potentielle, le dossier a toujours été transmis aux Parquets pour une enquête plus complète et plus approfondie", affirme l'Afsca.





Le travail de l'Afsca est mis en cause par le parquet



Pour rappel, l'Agence pour la sécurité alimentaire est accusée de ne pas avoir cru bon d'intervenir en urgence à Bastogne après la plainte du Kosovo pour viande avariée il y a un an et demi. Ce qui est reproché à l'Afsca, c'est de ne pas avoir manifesté l'urgence sanitaire que représentait la plainte. Elle aurait pu ou dû alerter le magistrat instructeur du dossier, lui demander d'intervenir d'urgence, pour limiter les risques en matière de santé publique.

En tout cas c'est ce que considère le parquet général de Liège, via un communiqué cité mercredi en commission de la Chambre par le ministre de la Justice Koen Geens. Le Parquet va même plus loin. Selon lui, l'Agence de contrôle a manqué de professionnalisme, en ne réalisant pas de contrôles approfondis des installations suite à la plainte.