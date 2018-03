Scandale Veviba: la grande distribution met-elle trop de pression sur les producteurs?

Dominique Michel, l’administrateur délégué de Comeos, était l’invité de la rédaction de Bel RTL. Martin Buxant est revenu avec lui sur le scandale alimentaire Veviba.



Martin Buxant: Une des critiques qui s’abat sur la grande distribution, c’est la pression que vous mettriez sur les abattoirs, les agriculteurs, qui doivent rogner leur marge et cela mènerait à des dérives. Qu’est-ce que vous répondez à ça?



Dominique Michel: Ici, on a un cas de fraude. On ne peut quand même pas dire que la fraude soit justifiée parce que vos marges sont sous pression. Il y a énormément de secteurs qui sont sous pression, on ne va pas chaque fois faire des fraudes pour cette raison-là. Deuxièmement, dans le cas précis de Veviba, j’ai examiné les chiffres. On voit sur les quatre dernières années, le profit du groupe Verbist est quatre fois plus élevé en marges que le secteur du commerce alimentaire, donc on est à un profit d’environ 4 par rapport à un profit d’1,2. Ça veut dire clairement qu’on ne peut pas dire qu’il y ait une pression très forte qui se passe à partir du commerce sur un pauvre producteur de viande. Ici, c’est le contraire c’est que la marge du producteur de viande est beaucoup plus élevée que celle du commerce