Se chauffer au bois: la meilleure solution pour cet hiver ?

L'automne s'est installé, les chauffages redémarrent mais, vous l'avez peut-être remarqué, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche ces derniers mois. Le bois reste le moyen le moins cher pour se chauffer. C'est aussi le plus sûr en cas de black-out. Il est de plus en plus utilisé, et pas seulement comme chauffage d'appoint, comme Aurélie Henneton et Emmanuel Tallarico l'ont constaté pour le RTL info 13h.

Une petite bûche ici, ce n’est pas seulement pour le plaisir. Depuis 20 ans, Jacqueline compte exclusivement sur le bois pour chauffer la maison de 165 mètres carrés. Le chauffage électrique est à l’arrêt.

"Combien de bûches ? 4 ou 5 par jour, explique Jacqueline Cauchie. Et alors on ne met pas directement dessus, on laisse aller un petit peu, et on remet une bûche, pour l'économie. Ça chauffe toute la maison, le haut et le bas. Et le lendemain matin, il fait encore chaud."

Toute la villa est ainsi chauffée. Les 20 stères de bois pour l’année sont arrivés en août, pour un coût total de 1280 euros, bien moins cher que l’électricité.

"Ça revient trop cher avec ma petite pension, rien qu’électricité ça reviendrait trop cher, ajoute Jacqueline. Et en plus, ça augmente.

Seule petite difficulté pour cette octogénaire : il faut aller chercher le bois stocké en dehors de la maison : "On a l'ennui de le rentrer, en hiver. On le prend un peu à la fois pour la journée, mais ça va, on est habitués".





Le bois confirme son succès depuis 5 ans. Il faut compter à peu près 70 euros le stère. Le bois est une énergie sur laquelle on peut compter, même en cas de coupures d’électricité.

"Vous n'avez besoin de rien, à part du bois bien sec. Donc vous pouvez chauffer sans électricité, comme le charbon, ou alors le gaz en bouteille. Ce sont les 3 solutions qui vont rester si vous avez des problèmes d'approvisionnement électrique, explique Michel Pirotte, négociant en combustibles. Le chauffage central, il va consommer de l'électricité, et le poêle à pellets malheureusement aussi."

Les commandes arrivent en nombres chez les négociants. Mieux vaut ne pas tarder car les délais de livraison atteignent déjà de 2 à 3 semaines.