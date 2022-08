Se garer dans l'herbe peut provoquer un incendie: voici pourquoi il vaut mieux faire attention avec la sécheresse

Avec la sécheresse et les températures élevées actuelles, les accotements peuvent plus facilement s'embraser, met en garde mercredi l'organisation de mobilité flamande VAB. Pour éviter les incendies, mieux vaut ne pas garer sa voiture sur ou contre un accotement non fauché.

"Ces herbes peuvent s'enflammer toutes seules, sans flamme, en entrant en contact avec quelque chose de très chaud, comme un pot d'échappement ou un moteur", nous confirme d'ailleurs Luigi Vroman, responsable de la Vias Academy. A certains endroits, les moissons ont été réalisées plus tôt et les herbes tondues à côté des routes pour freiner le risque d'incendie.

Un risque encore plus grand avec les véhicules diesel et leur filtre à particules, si ce dernier est défectueux. "L'extérieur d'un filtre peut monter à 500 degrés. Il suffit que l'herbe vienne en contact avec ce filtre pour qu'elle prenne feu instantanément", prévient Luigi Vroma.

L'organisation conseille d'effectuer des entretiens réguliers de sa voiture, car des pièces usées ou cassées peuvent causer des incendies. Un feu peut aussi être provoqué par un moteur surchauffé. Lors d'une vague de chaleur, un système de refroidissement qui fonctionne mal peut être surchargé. Mieux vaut aussi vider sa voiture de l'air chaud avant de lancer la climatisation.

Pour ne pas prendre de risque, il est ainsi vivement déconseillé de se garer sur des accotements trop secs et de ne jamais jeter le moindre mégot de cigarette vers l'herbe, qui pourrait immédiatement s'embraser.