Se laver les mains, se saluer de loin, éternuer dans son coude: 90% des Belges ont changé leur comportement suite au coronavirus (vidéo)

Depuis l'apparition de ce virus, les Belges ont adapté leur comportement. Test Achats a réalisé une étude européenne sur la question. Dans 90 % des cas, les Belges suivent les recommandations d'hygiène et 45 % d'entre eux ont changé leurs habitudes.

Depuis quelques jours (voire semaines pour certains), de nombreux Belges ont adapté leur comportement individuel et social en raison du coronavirus. Selon une étude européenne réalisée par l'association de défense des consommateurs Test-Achats, 90% des Belges ont accepté des changements tels que se laver les mains davantage et minutieusement, se dire bonjour à distance ou éternuer dans son coude. "Je me lave souvent les mains, j'essaie de faire ce qu'on me dit de faire", dit une jeune passante interrogée à ce sujet par nos reporters Julien Modave et David Muller. "A chaque fois que je vais dans un lieu public, je me lave les mains systématiquement", dit une autre jeune fille. "Tout ce que j'ai changé, c'est le lavage des mains, précise une autre. Pour le reste, je dis bonjour aux gens de la même façon, sauf à ceux qui me demandent de rester à distance".



Les Bruxellois sont les plus craintifs

Ce sont les Bruxellois qui expriment la plus grande crainte d’être contaminés. 52% ressentent cette peur, contre 40% en Wallonie et 42% en Flandre.

En fait, près de la moitié des Belges, a déjà adapté son comportement pour éviter d’être en contact avec le virus. "Ce qu'on voit que les consommateurs ont changé en premier c'est d'éviter les endroits bondés, explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. C'est le cas de 28% d'entre eux. 23% évitent désormais de voyager et 16% ont limité l'utilisation des transports en commun".

Le sondage exprime aussi une certaine crainte concernant l'approvisionnement des magasins. Rien de grave, mais 9% des sondés ont fait des provisions.