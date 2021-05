Se marier pendant le covid-19: quelles conditions pour organiser un mariage depuis le 8 mai?

Vous êtes nombreux à avoir pressé le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler que les mesures anti-coronavirus n'étaient pas claires en ce qui concerne le secteur des mariages. Peut-on organiser un mariage? Si oui, combien de personnes sont autorisées? En intérieur ou en extérieur? Assis ou debout?

"Ma compagne et moi-même sommes un peu désespérés. Nous devions nous marier le 19 juin 2021. Cependant, à la suite du dernier Codeco (celui du 23 avril, NDLR), les mariages ne feraient plus partie de l'événementiel mais de l’Horeca et serait donc interdit sauf à 10 personnes", nous signale Kevin via le bouton orange Alertez-nous.

Cet habitant de Falisolle dans la province de Namur a souhaité mettre en lumière un problème auquel prestataires de mariage et clients doivent faire face: le manque de communication. "Si j'écoute la Wedding planner c'est 10 invités. Si j'écoute ma salle et mon traiteur c'est 50. Sur internet et dans les groupes de mariages cela part dans tous les sens!", affirme Kevin qui est à la fois futur marié mais aussi préparateur de mariage. Visiblement perdu face à ces contradictions et le manque d'informations données au secteur, il demande "les règles claires pour les mois de mai et de juin".

Considéré comme l'un des "oubliés" de la crise sanitaire, le secteur des mariages voit des cérémonies reportées presque tous les jours: "110 rien qu'entre 2020 et 2021", affirme Kevin qui attend avec impatience de pouvoir se marier avec sa futur femme Julie. Mais le couple de trentenaires souhaite le faire dans les meilleures conditions possibles. Pour l'instant, pas de report mais trop d'invités. "On est à 52 personnes la journée et 80 le soir. On a rien adapté car on attend des précisions pour le secteur", continue le futur marié. "Mais on a quand même prévu un plan B au cas où pour le 6 août de cette année. C'était le dernier samedi disponible avant 2023!", précise Kevin.

Ses attentes et celles de sa femme pour leur mariage ? "Pouvoir faire le repas à l’intérieur avec 50 personnes. Mais aussi la réception en extérieur avec des mange-debout et ce serait bien que ce ne soit pas limité à 4 parce que c’est pas très mariage! S'il n'y a pas de soirée dansante, ce n'est pas très grave", précise Kevin.

Alors, 10 ou 50 personnes? Intérieur ou extérieur? Protocole de l'Horeca ou pas?

Les conditions d'organisation des mariages modifiées depuis le 8 mai et alignées sur le protocole de l'Horeca

Sur internet, les conditions d'organisation des mariages varient selon les sites et les sources. Comment faire si on doit se marier dans les prochains jours? Le président de la Fédération Belges des Prestataires de Mariage (FBPM), Alexandre Hames, et la vice-présidente de HL Belgique (une organisation regroupant l'ensemble des prestataires de mariages du pays) Isabelle Ghosez, apportent des éléments de réponse. "Suite au dernier Codeco (ndlr, celui du 23 avril), les mariages ont été autorisés", débute Alexandre Hames.

Les dîners sont enfin possibles avec une jauge de 50 invités et "uniquement dehors", précise Alexandre Hames. "Et dans des lieux autorisés comme une terrasse de restaurant ou un lieu de l'évènementiel". Pas question d'organiser son dîner de mariage dans un lieu privé comme son jardin ou son domicile car "il y a toujours une bulle de 10 à respecter". Pour ce mois de mai, le secteur des mariages doit donc obligatoirement s'aligner sur le protocole de l'Horeca :

Maximum 4 personnes par table, sauf s’il s’agit de membres d’un même ménage, auquel cas il peut y en avoir plus

Distance d’1,5m entre les tables

Les serveurs doivent porter un masque buccal, les clients peuvent enlever leur masque lorsqu’ils sont assis à la table

Le service se fait uniquement à table, pas de self-service ou de service au bar

Les terrasses peuvent ouvrir à 8 heures. Fermeture à 22h.

En résumé, le dîner doit obligatoirement se dérouler en extérieur dans un lieu prévu à cet effet, à 50 personnes maximum et en suivant le protocole de réouverture des terrasses de l'Horeca. Pour la vice-présidente de HL Belgique, "les enfants sont compris dans le nombre final d'invités" mais une clarification a été demandée aux autorités.

Les tables d'enfants de moins de 12 ans sont-elles limitées à 4 ou doivent-ils d'office être avec leur bulle familiale? "Rien n'est précisé, donc à priori bulle familiale", commente Isabelle Ghosez car "quand ce n'est pas permis de façon écrite, cela reste interdit".

Les cérémonies religieuses peuvent se dérouler en intérieur ou en extérieur. Mais attention, le nombre d'invités pouvant y assister n'est pas le même

"15 personnes peuvent assister à une cérémonie religieuse", poursuit Isabelle Ghosez, en précisant que le secteur devra suivre le protocole des lieux de culte (enfants moins de 12 ans non compris, une distance de 1,5 mètre doit être garantie entre chaque personne et une seule personne est autorisée par 10 m², port du masque obligatoire, bonne ventilation du lieu).

"Par contre, s'il s'agit d'une cérémonie en extérieur, 50 invités peuvent y assister". Et là, le secteur devra s'aligner sur le protocole de l'Horeca décrit ci-dessus (enfants de 12 ans compris, obligatoirement assis, avec masque, par groupe de 4 et avec distanciation sociale d'1,5m).

Concernant les cocktail et vin d'Honneur, ils doivent impérativement se dérouler assis et en suivant le protocole de l'Horeca. "Pas de réception ni de soirée dansante pour l'instant", continue Alexandre Hames.

Les activités pour les enfants, elles, sont autorisées mais doivent "s'aligner sur le protocole des stages", précise Isabelle Ghosez. A savoir: "1 animateur pour 10 enfants" et dans "un endroit séparé" des adultes.

Une série d'assouplissements attendues pour le 9 juin

Le comité de concertation se déroulait mardi, et comme vous le savez, un certain nombre d'assouplissements ont été mis en place. Notamment la réouverture totale de l'Horeca, que ce soit en intérieur comme en extérieur, prévue au 9 juin prochain. Si aucune précision n'a été donnée concernant le secteur des mariages, des assouplissements devraient être prévus, bien évidemment si la situation sanitaire le permet et que la vaccination continue sur cette lancée.

"Pour l'instant, rien n'est sûr mais on attend une série de mesures d'assouplissement", explique la vice-présidente Isabelle Ghosez qui se charge des négociations. "Effectivement, le secteur des mariages devrait être inclus au nouveau protocole de l'Horeca et donc, à partir du 9 juin, des mariages en intérieur pourraient s'organiser", continue-t-elle. "Mais la jauge est inconnue pour l'instant, même si, à priori, on irait vers une reprise à peu près 'normale" des mariages".

Le secteur des mariages devrait avoir un protocole commun avec l'évènementiel et l'Horeca d'ici cet été

"Suite au dernier Codeco (ndlr, le 23 avril dernier), le secteur des mariages avait été rattaché à l'Horeca alors que nous n'avons jamais eu les avantages qu'ils ont perçu comme le droit passerelle. Et normalement, nous sommes toujours collé à l'évènementiel", explique le président de la Fédération des mariages Alexandre Hames. Le secteur a donc fait une demande aux autorités pour travailler conjointement avec l'Horeca mais aussi l'évènementiel dès cet été. "Le secteur est intégré au protocole Horeca pour les deux premiers mois donc mai et juin. Mais pour cet été, on aimerait définir des protocoles communs pour que ce soit moins un casse-tête pour ces 3 secteurs", précise Isabelle Ghosez.

De quoi simplifier l'organisation de mariages dans le futur, car avec les mesures contradictoires, beaucoup se découragent.

Ce qu'il faut retenir pour un mariage prévu entre le 8 mai et le 9 juin :

Organisation d'un mariage possible

Cérémonie religieuse dans un lieu de culte: 15 personnes maximum en intérieur en suivant le protocole des lieux de cultes (enfants moins de 12 ans non compris, une distance de 1,5 mètre doit être garantie entre chaque personne et une seule personne est autorisée par 10 m², port du masque obligatoire, bonne ventilation du lieu)

Cérémonie "symbolique" en extérieur: 50 personnes maximum en extérieur (enfants de 12 ans compris) et en suivant le protocole Horeca (donc assis, distanciation sociale, groupe de 4 et port du masque)

Diner en extérieur obligatoirement et dans un lieu prévu pour les évènements, pas de lieu privé. 50 personnes maximum dont enfants de moins de 12 ans.

Pour le diner, les mariages doivent suivre le protocole Horeca pour la réouverture des terrasses (pas plus de 4 par table, 1.5m d'écart par table, port du masque pour se déplacer, etc.)

Les enfants de moins de 12 ans sont d'office à la table de leur bulle familiale (pas à des tables d'enfants)

Les activités pour enfants sont autorisées à condition de suivre le protocole des stages pour enfants (1 animateur pour 10 enfants, endroit séparé)

Pas de réception ni de soirée dansante autorisées

Pas de service au bar ni de self-service

Cocktail et vin d'Honneur doivent impérativement se dérouler assis

Port du masque obligatoire pour les invités sauf lorsqu'ils sont à table