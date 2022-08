Sécheresse: comment les Belges consomment-ils l'eau dans la vie quotidienne?

Les Belges consomment-ils beaucoup d'eau? Une question d'autant plus d'actualité avec toutes les restrictions en vigueur en raison de la sécheresse. Par an, le Belge consomme en moyenne 90 litres d'eau par jour. Il fait partie des bons élèves européens. Nous utilisons par exemple moins d’eau potable que les Italiens ou les Suédois.

Depuis le début des années 2000, notre consommation d’eau est en baisse. Grâce à des appareils plus économes et une conscience écologique plus importante.

Qu’est-ce qui nous fait utiliser le plus d’eau dans la vie quotidienne ? "En temps normal, ce qui nous fait le plus utiliser de l'eau, ce sont les wc, les douches, le bain...", indique Cédric Prévedello, conseiller scientifique d'Aquawal.

En moyenne, une personne consomme 96 litres d’eau par jour à Bruxelles. 85 litres en Wallonie et 86 en Flandre.

Lorsque vous prenez un bain, vous utilisez 120 litres d’eau. La quantité est divisée par deux avec une douche: 60 litres.

Un robinet ouvert laisse s’échapper 13 litres d’eau par minute. Lorsqu’on tire la chasse d’eau, on utilise de 6 à 12 litres.

Vous allez aussi régulièrement laver votre linge : une petite machine récente consomme en moyenne 50 Litres d’eau à chaque lavage.

Dans la cuisine, si vous faites la vaisselle vous-même, vous utilisez 45 litres d’eau. Une quantité réduite avec un lave-vaisselle : 12 litres d’eau...

Au niveau européen, ceux qui consomment le plus d’eau potable sont les Italiens, suivis des Norvégiens, Suédois et Français.

Les Belges ont une consommation deux fois moins importante ! Qu’est-ce qui explique cette différence ?

"On n'a jamais réellement su pourquoi. On peut imaginer qu'il y a depuis très longtemps en Belgique, une conscientisation environnementale sur la matière eau qui est très poussée", ajoute Cédric Prévedello.