Sécheresse: pas de restriction d'usage de l'eau en Wallonie, mais vigilance dans certaines communes

L'heure n'est pas encore aux restrictions d'usage de l'eau en Wallonie, bien que l'indice sécheresse de l'IRM atteigne des niveaux records et que les averses annoncées pour la fin de semaine ne seront pas de nature à inverser la tendance, indique mardi dans son dernier bilan la Cellule sécheresse du Service public de Wallonie.

Certaines communes du sud du pays sont en outre particulièrement vigilantes et suivent la météo de très près, car elles sont plus sensibles que d'autres au manque d'eau. C'est le cas des communes d'Havelange et Somme-Leuze, en province de Namur.



Malgré une dernière quinzaine quasiment sans pluie, la situation des barrages-réservoirs, des voies navigables et des eaux souterraines est relativement normale, rassure la Cellule sécheresse du Service public de Wallonie . Du côté des voies non navigables, la Semois, la Sûre et l'Ourthe présentent des débits assez faibles.

La distribution publique d'eau potable se déroule normalement, souligne la Cellule d'expertise. Cependant, pour les particuliers qui disposent de citernes à eau de pluie, il est conseillé de la remplir à débit modéré quand la demande en eau est la plus faible, à savoir entre 22h30 et 5h00. Quelques départs de feux ayant été constatés ces derniers jours en forêt, le SPW appelle les citoyens à la prudence. La vigilance a été renforcée dans les Hautes Fagnes. Le Centre régional de crise de Wallonie convoquera la Cellule en cas de dégradation de la situation. La prochaine réunion plénière est fixée au 31 mai à 10h00.