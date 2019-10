Sécurité routière: 27.000 amendes pour non-port de la ceinture en 6 mois

La ceinture de sécurité est importante pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. Sur les 6 premiers mois de 2019, 27 000 procès ont été dressés pour non-port de la ceinture. Pourtant, selon les statistiques de la police, elle diminue de 50% les risques de décès ou de blessures en voiture. Les autorités organisent souvent des journées de contrôle et de sensibilisation pour rappeler aux automobilistes qu'il est primordial d'adopter ce réflexe. Aujourd'hui, c'est à Welkenraedt qu'ils ont placés leur simulateur de tonneaux. Les visiteurs ont l'occasion de vivre un accident plus vrai que nature dans une voiture montée sur une structure tournante. Cette expérience convainc généralement les conducteurs et les passagers que le port de la ceinture est primordial.