Sécurité des deux-roues: ce spécialiste dénonce un certain laisser-aller au niveau de l'équipement des conducteurs de scooters

Avec le retour des beaux jours, de nombreux motards en profitent pour remonter sur leur moto pour faire quelques balades. Pour en parler dans le RTL INFO Bienvenue, Michael Scholze, porte-parole de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière, était présent ce midi. Il a donné quelques conseils pour rouler sur un deux-roues en toute sécurité, abordant notamment le port du casque.

"Obligatoire, et ce depuis 1976 donc ça c'est quelque chose que les motards ont bien intégré puisqu'ils l'ont tous : 99% des motards l'ont. Pareil pour les mobylettes. Donc, c'est clair que c'est indispensable car ça réduit nettement les risques de blessures que vous pouvez vous faire à la tête, que ce soit une commotion ou des blessures plus graves. Ce qui est préconisé aussi, ce sont les équipements de protection comme les vestes, les pantalons et même les bottes. Et des gants, ça c'est obligatoire aussi pour les motards, ça ne l'est pas, par contre, pour les conducteurs de scooters".

Il s'agit donc de vestes renforcées au niveau des coudes, etc. ?

"La loi dit qu'il faut porter une veste, mais elle ne précise pas quel type de veste. Donc, elles ne sont pas toujours adaptées à la conduite de la moto et ça fait un peu défaut pour le moment puisque c'est seulement 1 motard sur 6 qui a un équipement adéquat, c'est-à-dire un équipement fait pour la moto : un pantalon rembourré, des chaussures qui remontent au niveau des chevilles… Là, on pêche un peu. Quand on regarde aussi les conducteurs de scooters, rares sont ceux qui ont une veste et des gants par exemple."

Certains font de la moto en tee-shirt ou avec une petite veste, c'est donc inutile, même en cas de petite chute à vitesse réduite ?

"Une veste, tout comme le casque et les gants diminue les risques et les blessures de presque 50%. Et c'est plus de 60% pour les pantalons et les bottes. Clairement, le motard qui n'est pas bien équipé prend un risque plus grand".