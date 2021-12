Selon notre météorologue David Dehenauw, l'une des tornades aux Etats-Unis a parcouru 340 km non-stop: "C'est du jamais vu" (vidéo)

Notre météorologue David Dehenauw est intervenu en direct lors du RTLINFO 13H pour expliquer le phénomène météorologique auquel font face les Etats-Unis. D'abord, il s'agit bel et bien de tornades historiques: "Il y a eu une trentaine de tornades entre vendredi soir et samedi aux Etats-Unis, rappelle le responsable prévisions à l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Mais il y en a une qui a fait un parcours de 340 km non-stop. Elle a détruit Mayfield et a traversé 4 états. En tant que météorologue, pour moi, c'est ce qui est le plus frappant, c'est du jamais vu".

Le record du nombre de morts remonte à près de 100 ans: "C'était en 1925, relate David Dehenauw. Près de 700 personnes avait péri. A l'époque, il n'y avait pas de radars météo ou de prévisions".

Concernant la puissance des tornades, le météorologue l'a estimée maximale. "On a une échelle de 0 à 5, et c'est certainement à 5/5", a indiqué David Dehenauw, précisant qu'il était difficile de dire s'il y avait un lien avec le changement climatique.