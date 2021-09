Neuf mois après l'instauration de la zone 30 à Bruxelles, quel est le bilan?

(c) belga

La semaine européenne de la mobilité débute ce 16 septembre et se tiendra jusqu'au 22. Objectif : mettre en lumière les avantages des modes de déplacements alternatifs (vélo, transports en commun, covoiturage...) en comparaison à la voiture individuelle.

Cette semaine de la mobilité est l’occasion de tirer un bilan de la zone 30 à Bruxelles. À travers la mise en place de ces zones de vitesse réduite, le but était d'augmenter la sécurité des usagers, apaiser la circulation et réduire les nuisances sonores.

Neuf mois après la mise en place de cette mesure, le bilan est positif selon Claire Pelgrims, chercheuse FNRS à l’Université Libre de Bruxelles. Selon elle, Bruxelles Mobilité a observé une diminution des accidents de 20% et les accidents graves voir mortels, eux, ont baissé 25% au cours des 6 derniers mois.

Pour ce qui est des automobilistes, leur temps de trajet est inchangé puisque les zones 30 ont permis de rendre le trafic plus fluide. Et nos oreilles sont contentes aussi car elles sont préservées des nuisances sonores qui ont diminué de moitié. Sans parler de la vie en ville qui parait plus sereine.

Des centaines d'activités prévues

Cette année, le thème choisi pour la semaine de la mobilité est l'intermodalité, soit la combinaison de plusieurs moyens de transport au cours d’un même trajet. C'est le cas notamment si vous vous rendez au boulot et pour atteindre votre destination finale vous alternez différents types de transport comme le vélo, le train et le bus.

Au cours de la semaine de la mobilité, des centaines d'activités sont prévues comme des installations de villages de la mobilité, sensibilisation dans les embouteillages, mise en route de pédibus scolaire et plus encore. Pour la Wallonie, vous trouverez la programmation des actions sur le site mobilite.wallonie.be.

La 7ème édition du "Défi Mobilité" est aussi lancée. L'idée est d'inciter les administrations publiques, entreprises et écoles, à mener des actions originales sur le thème de la mobilité. A la clé, des prix allant jusqu'à 2000 euros afin d’améliorer la mobilité.