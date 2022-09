Semaine de la Mobilité: voici le programme des activités en Wallonie et à Bruxelles

La Semaine de la Mobilité qui débute vendredi verra comme chaque année fleurir aux quatre coins du pays les initiatives en faveur d'une mobilité douce et durable.



Ce moment est l'occasion de s'interroger sur nos modes de déplacement et de se demander si on ne pourrait pas utiliser un autre moyen de locomotion moins polluant que la voiture, comme le vélo par exemple.



A Charleroi, par exemple, le gros point noir, ce sont les travaux, mais pas seulement, estime Pascal Loockx, coordinateur du Gracq, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens... "Il y a aussi le problème du RAVeL. Il y beaucoup de détritus, un manque d'entretien et il y a la difficulté de savoir à qui s'adresser", déplore Pascal Loockx.



La partie du RAVeL entre la gare de Charleroi et le mont de Marchienne est aussi problématique, explique-t-il. "Des déchets métalliques provoquent des crevaisons. Le revêtement de cette partie n'est pas au mieux et des incivilités tout le long sont constatées et ça ne donne pas une très bonne image de Charleroi", ajoute coordinateur du Gracq.



Si les Wallons sont invités à enfourcher en masse leur vélo du 16 au 22 septembre, les habitants de la capitale sont appelés à faire de Bruxelles une ville enfants admis. La région de Bruxelles-Capitale deviendra également la plus grande zone sans voiture d'Europe à l'occasion de la journée sans voiture qui s'y tiendra le dimanche 18 septembre.



Le dimanche 18 septembre, les modes de locomotion doux s'approprieront donc totalement la ville. Piétons, cyclistes, rollers et trottinettes auront carte blanche sur les routes des dix-neuf communes bruxelloises pendant toute une journée. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les automobilistes munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé.

Bucolic Brussels sera également de retour le 18 septembre sur la Place des Palais à Bruxelles. Cette édition sera placée sous la thématique "La Ville de Demain".

La mobilité des enfants



Cette Semaine de la Mobilité sera aussi l'occasion de mettre en valeur dans la capitale les initiatives améliorant la mobilité des enfants et l'inclusion de ceux-ci dans l'espace public. Les navetteurs qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail sont invités, quant à eux, à utiliser un moyen de transport alternatif. De nombreux ateliers auront également lieu pendant la campagne dans le but d'apprendre à réparer son vélo ou découvrir l'offre de transport bruxelloise.

"Tous vélo-actifs"

La Wallonie fera, quant à elle, la part belle au vélo dans le cadre de cette Semaine de la Mobilité. Parmi la centaine d'activités mises sur pied cette année, on retrouve la 8e édition du Défi de la Semaine de la Mobilité ou encore le retour de l'action "Tous vélo-actifs", dont on célèbre la 10e édition.



Du 16 au 22 septembre, les travailleurs seront invités à enfourcher leur deux-roues pour se rendre au travail et à encoder leur nombre de kilomètres sur le site www.veloactif.be. L'année dernière, l'action avait permis de comptabiliser 53.000 km. Pour cette dixième édition, les organisateurs veulent atteindre la barre des 55.000 km. Petite nouveauté de cette année: le challenge s'ouvre également aux écoles.

Le défi de la Semaine de la Mobilité revient également pour la huitième fois avec l'objectif d'inciter les administrations publiques, les entreprises, les représentants des travailleurs, les transporteurs de marchandises et les écoles à mener des actions originales sur le thème de la mobilité avec à chaque fois des prix à remporter à la clé.

Au nord du pays, diverses activités seront également mises sur pied dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité. Celle-ci débutera vendredi avec la 16e édition du "Strapdag" lors duquel les enfants en âge d'école et leurs parents sont invités à laisser la voiture au garage pendant au moins une journée et à venir à l'école à pied ou à vélo. Une journée de réflexion est également prévue jeudi prochain en compagnie de la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) au terme de la campagne "30 Dagen Minder Wagen".

Trente-deux communes flamandes organiseront également un "Dimanche sans voiture" le dimanche 18 septembre.