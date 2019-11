Semaine européenne de réduction des déchets: bientôt un sac bleu pour tous les plastiques

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Pour mener à bien la réduction de ses déchets, il faut notamment passer par le recyclage.

Par exemple, tous ces déchets sont recyclables :

- papiers et cartons ;

- bouteilles en plastique ;

- boîtes en métal et les briques en carton composé ;

- déchets organiques ou de jardin, sapins de Noël ;

- verre ;

- piles et batteries ;

- déchets chimiques ménagers ;

- médicaments inutilisés ou périmés ;

- appareils électroniques ;

- vêtements, chaussures, jouets ;

- matelas et meubles.

Pour l'instant, les Belges sont très bons élèves. Le tri ira même plus loin, puisque tous les plastiques pourront bientôt être jetés dans le sac "P+MC", qui sera bleu pour tout le monde, et qui va passer de 15 à 23 kilos/an par habitant. "Quand on démarre avec le nouveau sac bleu dans une commune, on peut y mettre tous les emballages plastiques : les pots à yaourt, les barquettes, les films, les paquets de chips", explique Patrick Laevers, CEO de Fostplus, le service de gestion des déchets. "Ça équivaut à une économie de 4 à 5 sacs tout venant par an." Autrement dit, entre 80.000 et 90.000 tonnes de déchets ne seront plus incinérés.

Le nouveau sac bleu sera généralisé début 2021. Pour l'instant, toute la province de Namur utilise ce sac depuis le 1er octobre.

Le BEP (Bureau Économique de la Province de Namur) constate déjà une augmentation de 18% des déchets récoltés. En revanche, davantage de sacs bleus, induit davantage de ramassages, et donc davantage de camions.





Balance ton suremballage

Fostplus, la société chargée du tri des déchet ménagers recyclables, lance une initiative pour accompagner ce nouveau sac P+MC. Bien souvent, l'entreprise constate qu'il y a trop d'emballages dans les sacs bleus : du plastique dans du plastique.

Pour dénoncer ce suremballage, Fostplus propose "Balance ton suremballage". "Quand les habitants voient un produits suremballé, ils peuvent le notifier sur notre site", raconte Patrick Laevers, CEO de Fostplus. "Nous nous chargeons de vérifier si le produit est effectivement suremballé, et de prendre contact avec le producteur. Ensuite, on donne un feedback au consommateur qui nous a signalé le produit."

Rendez-vous sur : https://www.fostplus.be/fr/suremballage