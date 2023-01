Sept Belges sélectionnés pour l'édition du FOJE 2023 organisée en Frioul-Vénétie Julienne

(Belga) Sept athlètes représenteront le Team Belgium à la 16e édition du Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE) 2023 se déroulera du 21 au 28 janvier prochain dans la région du Frioul-Vénétie Julienne en Italie. Ils seront présents dans trois des quatorze sports (ski alpin, biathlon et shorttrack) organisés dans cette compétition réservée aux athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il s'agit de Ioannis Bouas et Naya Van Puyvelde (ski alpin), Sam Parmantier (biathlon) et Larsen Casubolo, Tijmen Van Laethem, Mirthe Michielsen, Lotta Van Herck (shorttrack).

"Félicitations à nos sept athlètes du Team Belgium" a déclaré Rudy Lahor, Games Manager du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et chef de mission belge en Italie. "C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir encadrer ces jeunes élites. L'expérience montre que le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne est un moment d'évaluation important dans la carrière d'un jeune talent. J'espère que cette participation au FOJE sera pour eux un stimulant et les encouragera à poursuivre cette route souvent difficile vers le sommet". La sélection belge: - ski alpin: Ioannis Bouas, Naya Van Puyvelde - biathlon: Sam Parmantier - shorttrack: Larsen Casubolo, Tijmen Van Laethem, Mirthe Michielsen, Lotta Van Herck. (Belga)