Sept joueurs de snooker chinois suspendus et soupçonnés d'avoir truqué des matchs

Sept joueurs de snooker chinois ont récemment été suspendus par la fédération mondiale de la discipline, la WBPSA (World Professional Billiards and Snooker Association), a communiqué cette dernière.

Après Liang Wenbo (WS-52) en octobre, ce sont Lu Ning (WS-41), Li Hang (WS-62), Chang Bingyu (WS-77), Bai Langning (WS-127) et Zhao Jianbo qui ont été suspendus vendredi dernier. Le 16e mondial Yan Bingtao a lui aussi subi le même sort lundi, alors que les sept joueurs sont soupçonnés d'être impliqués dans un système de paris et de matchs truqués. Le 27 octobre, Liang Wenbo avait été suspendu par la WBPSA pour "pour mauvaise conduite", sans plus d'explication. Il apparaît désormais, avec les six suspensions supplémentaires prononcées vendredi dernier et lundi par la fédération, que les joueurs cités sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs à des fins de jeu. Ils ont été suspendus avec effet immédiat, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Celle-ci pourrait prendre plusieurs mois, mais les joueurs ont le droit de faire appel de leur suspension. Le dernier joueur en date à avoir été suspendu est Yan Bingtao, le 16e joueur mondial au classement de World Snooker. La fédération a déclaré que le joueur de 22 ans, vainqueur des Masters 2021, avait le droit de faire appel, mais elle n'a pas souhaité faire plus de commentaires.