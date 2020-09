Sept jours au lieu de quatorze: la Belgique pourrait réduire sa quarantaine

La mise en quarantaine pourrait être réduite de moitié, lorsque par exemple vous revenez d'une zone rouge. Une mesure que les pays voisins sont en passe d'adopter. La Belgique y réfléchit aussi. Comment expliquer ce revirement de situation?

Que vous reveniez d’une zone rouge ou orange ou que vous ayez été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, la durée de la quarantaine aujourd’hui est de 14 jours. Deux longues semaines confinées à la maison, une période parfois difficile à respecter. Cette période de 14 jours se base sur les connaissances que nous avons de la maladie. Il faut en général plusieurs jours au virus pour provoquer des symptômes chez un patient.

Yves Van Laethem est le porte-parole inter-féderal de lutte contre la Covid-19. Il informe: "Quatorze jours est la durée maximale d'incubation de la maladie. Par contre, on sait qu'au bout de 5 à 6 jours, la majorité des gens ont développé l'infection s'ils doivent la développer." Autrement dit, une quarantaine à 7 jours, permettrait de repérer une grande partie des malades mais pas tous. Elle serait surtout plus acceptable socialement.

Une question de juste milieu

Yves Van Laethem poursuit: "Il est claire que se sera moins parfait. Parfois, la perfection est l'ennemi du bien. Ici, le bien est de trouver le juste milieu entre protéger les gens de personnes qui sont potentiellement contaminantes, mais aussi permettre à ces personnes qu'elles se retirent de la vie sociale. Si elles ne le font parce que c'est trop long pour elles, on va à l'encontre du bien général de la population qu'on essaie d'obtenir."

Une quarantaine plus courte et mieux respectée, nos voisins français et allemands y réfléchissent sérieusement. Chez nous, la question doit encore être envoyée aux groupes d’experts qui conseillent le gouvernement. Elle pourrait être au menu du prochain 'Conseil national de sécurité' prévu avant la fin du mois de septembre.